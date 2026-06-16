Aperte le iscrizioni per “Miss Giussano sotto le stlle”

Sabato 27 giugno è in programma la 15esima edizione di "Miss Giussano sotto le stelle": le iscrizioni sono aperte

Una serata speciale, un traguardo importante e un appuntamento ormai entrato nel cuore della città. Torna infatti “Miss Giussano sotto le stelle”, la manifestazione organizzata da Giussano Incentro e Pro Loco Giussano che quest’anno celebra la sua 15esimo edizione.

L’appuntamento

L’evento si terrà sabato 27 giugno nella suggestiva cornice del parco di Villa Sartirana, location ormai simbolo della manifestazione e teatro di una serata che, anno dopo anno, ha saputo conquistare il pubblico giussanese e non solo.

Quindici edizioni rappresentano un traguardo significativo per una manifestazione che, nonostante le inevitabili pause imposte dalla pandemia, continua a crescere e a rinnovarsi, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cittadina.

Da settimane fervono i preparativi e il conto alla rovescia può ora ufficialmente iniziare. Confermata anche per questa edizione la conduzione affidata a Davide Colavini, presenza elegante, professionale e capace di conquistare il pubblico con simpatia e coinvolgimento, affiancato dalla collaudata presenza di Sabrina Costanzo.

Gli organizzatori promettono sorprese e novità pensate proprio per celebrare nel migliore dei modi la 15esima edizione della manifestazione, fino all’elezione della nuova vincitrice che raccoglierà il testimone di Ashley Valentina Parravicini.

Nel frattempo sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare alla serata. Per informazioni o adesioni è possibile contattare i numeri 348 3208596 oppure 333 1723152, oppure scrivere all’indirizzo e-mail proloco.giussano@gmail.com.