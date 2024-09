Besana, il don benedice moto, auto e biciclette

Nonostante il maltempo, è stata un successo la benedizioni di moto, auto e biciclette impartita ieri, domenica, nel cuore di Villa Raverio, frazione di Besana in Brianza.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Una cinquantina i mezzi protagonisti

Una cinquantina i mezzi protagonisti ieri, domenica, dello speciale momento, parte della festa patronale della frazione. La giornata è iniziata alle 10 con la registrazione dei partecipanti, grazie al prezioso contributo dei negozi aderenti all’iniziativa, che hanno collaborato per garantire la buona riuscita della cerimonia. In particolare, "Foto Ottica Bonfanti" ha distribuito gadget e offerto un buono per un controllo visivo gratuito, un gesto volto a promuovere la sicurezza stradale, mentre "Alice’s Bakery" ha deliziato i presenti con le sue focacce artigianali, dimostrando ancora una volta la qualità delle attività locali.

Dopo la Messa, i partecipanti si sono radunati di fronte alla Farmacia Tacconi e, in corteo guidato dalla nuova Unità Mobile di Soccorso del CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta), hanno attraversato le vie di Villa Raverio, per poi tornare in centro. Don Fabrizio Vismara ha impartito la benedizione agli equipaggi. Le sue preghiere e parole di protezione hanno toccato tutti coloro che usufruiranno dei mezzi benedetti, sottolineando l'importanza della sicurezza e della tradizione.

Non è mancato un tocco di storia

Tra i partecipanti, hanno destato curiosità alcuni mezzi storici, come la Yamaha RD350 del 1973 e la DKV 250 Seven 1977, che hanno portato un tocco di storia all’evento.

"I Negozi di Villa Raverio" si sono detti molto soddisfatti dell’affluenza, che ha visto coinvolti sia grandi che piccoli in un momento di aggregazione fortemente legato alla tradizione del territorio.

La festa della Comunità continuerà fino al 16 settembre, con numerose altre iniziative in programma.