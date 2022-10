Occupare il tempo libero in maniera interessante, magari studiando o approfondendo temi e hobby a cui si tiene particolarmente. Stando al numero di iscrizioni ricevute ai corsi del tempo libero organizzati da Comune di Concorezzo sembra proprio che siano in tanti ad aver colto l'occasione al volo per poter occupare in modo profiquo il tempo libero a disposizione.

Corsi del tempo libero: a Concorezzo è boom di iscrizioni e il Comune aumenta le date

Nella prima settimana di apertura delle iscrizioni infatti sono state quasi 200 quelle ricevute, sia da parte di cittadini di Concorezzo sia da parte di persone provenienti da paesi limitrofi. Ecco perché l'Amministrazione comunale ha scelto di raddoppiare i corsi di Yoga dolce e a triplicare quello Giovane-mente della sezione SerenEtà per riuscire a soddisfare il maggior numero di richieste possibile.

"Un segnale importante"

“L’alto numero di adesioni conferma l’ottimo lavoro svolto dagli uffici nello strutturare una proposta trasversale in grado di coinvolgere diversi target- ha spiegato l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo-. In particolare hanno avuto un grande successo i corsi pensati per gli over 65, a dimostrazione della forte esigenza di occasioni dedicate al benessere mente-corpo soprattutto dopo un periodo difficile come quello del distanziamento sociale dovuto alla pandemia. Si tratta di un segnale importante che come amministrazione comunale terremo bene in considerazione anche in prospettiva futura per la programmazioni di altre iniziative dedicate.

La proposta dei “Corsi in Concorezzo 2022-2023” sembra proprio raggiungere il duplice obiettivo che ci eravamo prefissati: offrire opportunità di crescita culturale e formativa ma anche creare occasioni di condivisione e socialità in un contesto sereno e stimolante. Non solo, come Comune abbiamo voluto mantenere i costi calmierati proprio per poter dare a tutti l’opportunità di partecipare”.

Ci sono ancora posti disponibili per...

Benessere e yoga ma non solo. Anche i corsi di inglese, realizzati in collaborazione con il C.P.I.A. di Monza e Brianza, stanno raccogliendo iscrizioni per i 6 livelli proposti e ci sono ancora posti per seguire le lezioni.

Alcuni posti sono ancora disponibili anche per il laboratorio di lettura quotidiani che si terrà in biblioteca e per il corso di fotografia e video con smartphone per social. Questo corso è dedicato a tutti coloro che vorrebbero creare una “vetrina virtuale” sui social per condividere hobby o anche promuovere in maniera efficace un’attività lavorativa con foto e video che ne valorizzino i contenuti.

Anche i corsi di Storia dell’arte, Musica, Salute e benessere, Alberi e giardini così come Educazione digitale, Acquerello e Teatro terapia, programmati nel primo semestre del 2023, hanno avuto una buona adesione e presentano ancora disponibilità di posti.