Cosa fare ad Halloween in Brianza: tutti gli appuntamenti in programma

In occasione del prossimo fine settimana sono numerose le iniziative in programma per Halloween in Brianza: la festa più paurosa dell'anno sta per "invadere" le strade della nostra provincia e quasi tutti i comuni propongono iniziative per grandi e piccini. Vediamo insieme le principali segnalate sul territorio. Se volete segnalarcene altre scriveteci a redazione@primamonza.it

Cosa fare ad Halloween in Brianza: il programma degli eventi a Monza

Il 31 ottobre è in programma un’apertura straordinaria dei Musei Civici dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 con accesso gratuito per i giovani under 35; così il Comune aderisce alla prima Giornata Nazionale “Giovani e Memoria”, istituita dalla Legge n°234 del 30 dicembre 2021; il fine è valorizzare la memoria quale patrimonio culturale collettivo e senza tempo, alimentando consapevolezza e coinvolgimento dei cittadini alla nostra storia come una inesauribile fonte di stimoli. Info su www.museicivicimonza.it

La mostra Stregherie

Per chi ha voglia di cultura sarà aperta da domani, 29 ottobre, fino al 26 febbraio 2023 la mostra Stregherie. Fatti, scandali e verità sulle sovversive della storia, a cura di Luca Scarlini e Vertigo Syndrome, allestita al Belvedere della Villa Reale.

Una storia vecchia e nuova di streghe con stampe antiche da una collezione unica al mondo, con incisori dai toni cupi come Dürer o Goya e artisti dai colori morbidi come Delacroix, trattati maledetti cinquecenteschi, manifesti cinematografici originali a tema, amuleti, feticci e altri strumenti rituali provenienti dallo sperduto Museum of Witchcraft di Boscastle, in Cornovaglia.

La dimora degli Addams

Dal 29 ottobre al 1° novembre la Villa Reale diventerà la dimora degli Addams: quattro giorni di performance con attori, musicisti e danzatori con spettacoli unici da non perdere. Come il “Gran Tango” di lunedì 31 ottobre ed il concerto pianistico di Igor Andreev, vincitore del Concorso Rina sala Gallo nel 2018 il 1° novembre.

Inoltre lunedì 31/10 e martedì 1/11 sarà possibile ammirare la Villa Reale dall’alto con il volo frenato in mongolfiera e lo speciale racconto in cuffia del nuovo “padrone di casa”, Gomez Addams. E Lunedì 31 ottobre, se i visitatori si presenteranno con un abito a tema, potranno entrare gratis in Villa Reale! Tutte le info sono su www.reggiadimonza.it.

Una tre giorni da paura al Parco

Una tre giorni "da paura" quella in programma a Cascina Costa Alta. Ritorna infatti l'evento di Halloween che dal 2019 ha fatto volare la fantasia di centinaia di coraggiosi e coraggiose.

Domani, sabato 29 ottobre (h. 16:30-18:30) si parte con la prima avventura: "Halloween nel Parco, 3-6 anni". Insieme al Vampiro Ernesto e alla Mummia Franca si leggeranno le storie più mostruose provando a capire quale sortilegio abbia reso la Cascina stregata! Un mistero da affrontare insieme, tra labirinti infestati, ricerche di ingredienti magici e laboratori creativi mostruosi.

Domenica 30 e lunedì 31 ottobre (h. 20:30-22:30) le terrificanti avventure continuano con le due serate gemelle di "Halloween nel Parco, 7-11 anni". L'iscrizione è obbligatoria, compilando il modulo online.

Durante gli eventi di Halloween le attività sono condotte dagli educatori professionali META e non è prevista la presenza dei genitori. In caso di maltempo le attività verranno adattate e svolte nelle strutture al coperto della Cascina.

Cesano Maderno

Si avvicina la notte più paurosa dell’anno e l’Amministrazione comunale ha predisposto un ricco calendario di eventi «da brividi». Si parte sabato, alle 15.30, con «Racconti di Halloween», letture per bambini dai 5 ai 10 anni in collaborazione con l’associazione Amici della Biblioteca Vincenzo Pappalettera, in biblioteca (ingresso gratuito).

Il giorno dopo, domenica 30 ottobre, alle 15.30, laboratorio di Halloween a Palazzo Arese Borromeo, per bambini dai 5 ai 10 anni, a cura dell’Ufficio Cultura. Lunedì 31 ottobre, dalle 15, mercatino in piazza Esedra a cura di Luca Events e alle 17.30 dello stesso giorno «Storie di paura. La Carrozza delle Fiabe», spettacolo per bambini dai 4 anni a cura di Associazione Musicamorfosi, Ditta Gioco Fiaba e biblioteca, a Giardino Arese Borromeo (ingresso gratuito). In serata, spettacolo teatrale in costume a tema Halloween rivolto ai bambini nel Giardino Arese Borromeo a cura della compagnia teatrale Il Sottobosco.

Meda

Halloween si festeggia al Polo, con dolciumi e attrazioni per bambini. L’appuntamento è per lunedì 31 ottobre nel parco di via Tre Venezie, dove a partire dalle 15.30 verranno proposte varie iniziative. L’evento è organizzato dall’Associazione cittadini quartiere Polo con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Gruppo Alpini e della sezione medese dell’Associazione nazionale Carabinieri. Oltre alla tradizionale castagnata, ci saranno dolci e street food, ma anche truccabimbi e gonfiabili. Un’occasione imperdibile per divertirsi alla festa più mostruosa dell’anno.

Lentate

L’Amministrazione comunale di Lentate invita i bimbi a presentarsi in costume o con semplice mascherina lunedì 31 ottobre, dalle 18 alle 20.30, al parchetto di via Roma. Ad attenderli ci saranno bancarelle con dolciumi e tanta buona musica.

Carate Brianza

L’appuntamento per Halloween a Carate Brianza è con la Pro loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Lunedì 31 ottobre gli spazi e i giardini della villa comunale ospiteranno «la festa più mostruosa dell'anno».

Nel pomeriggio, a partire dalle 16, vengono proposti truccabimbi, dolcetto o scherzetto, una simpatica «caccia al fantasmino» oltre a divertenti sculture di palloncini e animazione.

L’ingresso è libero e gratuito ma è gradita la prenotazione alla mail: info@prolococaratebrianza.it oppure via Whatsapp al numero 3274555042.