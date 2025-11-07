Dal 15 novembre apre la pista di pattinaggio sul ghiaccio

La struttura, in piazza Marconi, sarà aperta 7 giorni su 7 e durante il periodo natalizio, si animerà con un ricco calendario di appuntamenti

Dal 15 novembre 2025 al 18 gennaio 2026, la Galleria di Piazza Marconi a Vimercate ospiterà la pista di pattinaggio su ghiaccio.

La struttura sarà aperta 7 giorni su 7 secondo i seguenti orari:

– Dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.30; sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 21.00.

Inoltre, durante il periodo natalizio, la pista si animerà con un ricco calendario di appuntamenti:

– Sabato 22 novembre – ore 10.30: “Schiaccianoci on Ice” – spettacolo sul ghiaccio ispirato al celebre balletto natalizio.

– Sabato 29 novembre – ore 16.00: Spettacolo di burattini – divertimento assicurato per i più piccoli.

– Sabato 6 dicembre – ore 15.00: Incontro con Babbo Natale – un’occasione magica per consegnare la propria letterina.

– Sabato 13 dicembre – ore 15.00: Trampoli e spettacolo del fuoco – artisti di strada e performance mozzafiato.

E per gli amanti delle tradizioni natalizie, domenica 7 e lunedì 8 dicembre, dalle 10.00 alle 19.00, torna il Mercatino di Natale con hobbisti, artigiani e sapori tipici presso la Corte d’Onore di Villa Sottocasa (Via Vittorio Emanuele II, 53 – Vimercate).