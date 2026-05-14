Diciottenni, protagonisti del futuro a Villa Tittoni

22 maggio non sarà solo l’inaugurazione di Generazione Z di Desio diventa ufficialmente protagonista del proprio futuro. Ilnon sarà solo l’inaugurazione di #ORTOTITTONI , ma il giorno in cui ladi Desio diventa ufficialmente protagonista del proprio futuro.

L’evento

Il Comune di Desio presenta #POV18, un evento unico dedicato ai neomaggiorenni, che trasforma il passaggio all’età adulta in una festa tra diritti, musica e premi concreti.

neodiciottenni riceveranno ufficialmente una copia della Costituzione Italiana. A rendere il momento indimenticabile sarà la partecipazione straordinaria dell’ex magistrato Gherardo Colombo, che dialogherà con i ragazzi per spiegare come la Carta non sia un reperto storico, ma una sorta di “istruzioni per il futuro” da utilizzare ogni giorno. Per iscriversi: ISCRIVITI QUI Il momento clou è a partire dalle 18: iriceveranno ufficialmente una copia della. A rendere il momento indimenticabile sarà la partecipazione straordinaria dell’ex magistrato, che dialogherà con i ragazzi per spiegare come la Carta non sia un reperto storico, ma una sorta di “” da utilizzare ogni giorno.

II commento

“Attraverso #POV18 puntiamo a trasformare la maggiore età nel momento in cui i ragazzi prendono possesso del proprio ruolo nella comunità. Vogliamo che percepiscano che Desio è uno scenario dove coltivare i propri talenti e costruire il proprio percorso – dichiara l’Assessora agli Eventi Jenny Arienti – Questa non è solo una consegna formale della Costituzione, ma un invito a portare il loro punto di vista e la loro energia nel cuore della nostra comunità: la città è la vostra arena, prendetela e rendetela migliore. #POV18 è comunque un evento inclusivo: i diciottenni saranno i protagonisti sul palco, ma i cancelli sono aperti a chiunque voglia festeggiare con noi l’inizio di una nuova stagione all’insegna della partecipazione e della musica”.

Il programma

Parco Tittoni, ingresso da via Lampugnani 62, Desio (MB) Dove:

A partire dalle 18:00 :

Saluto della Autorità I Sindaco e Assessori

La Costituzione ogni giorno I intervento di Gherardo Colombo, ex Magistrato

QUIZ! I In palio 5 premi da 300 euro l’uno per la patente I offerti dal Fondo Lavoro Solidale Desio

Dalla Costituzione all’Europa: opportunità di lavoro per la tua generazione con Eures I intervento di Fabrizio Rossetto, Specialista mercato del lavoro e consulente EURES

ore 19:30 – QUIZ! I Che #POV18 hai? In palio 10 buoni sconto da 50 euro l’uno I offerti da Autoscuola Daytona

ore 20:00 – Paracadute, band giovanile

ore 20:30 – Sanvi: Il “primo raccolto” musicale è affidato al talento a km0 del rapper desiano Sanvi.

ore 21:30 – Pollio: La serata culmina con il live d’autore Pollio con la presentazione del suo nuovo album: Dopo La Bomba.

Le attività e i “Quiz” sono riservati ai neodiciottenni, ma l’accesso è aperto e gratuito per tutta la cittadinanza .