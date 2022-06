Dopo due anni è tornata la "Corsa per la vita"

Una giornata di festa dopo due anni in cui, a causa della pandemia, tutto era stato bloccato: anche la "Corsa per la vita" di Concorezzo

Il ritorno della "Corsa per la vita"

Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, è tornata finalmente «Una corsa per la vita» la tradizionale corsa podistica non competitiva che quest’anno festeggia la 36esima edizione e che è in corso di svolgimento a Concorezzo. L’evento è organizzato dal gruppo podistico «I Gamber di Cuncuress» in collaborazione con la Lilt, Lega italiana lotta ai tumori e con il patrocinio del Comune e della Provincia.

Ben tre i percorsi disegnati dagli organizzatori (2 chilometri per i piccoli, 6 e 10 chilometri per gli adulti). A tutti gli iscritti verrà donata una t-shirt.