A Carate torna la tradizionale Camminata di Luna piena lungo il Lambro

Una bella camminata al chiarore di luna. E' quella che si terrà venerdì sera, 14 luglio, a Carate Brianza quando alle 20 in tantissimi cittadini si ritroveranno in piazzale Martiri delle Foibe per la tradizionale "Camminata di Luna piena lungo il Lambro".

A Carate torna la tradizionale Camminata di Luna piena

Un evento molto atteso che prevede, anche quest'anno, il caratteristico percorso di 8,5 chilometri e un tracciato per agevolare passeggini e carrozzine di 6 chilometri, interamente illuminati da ceri, led, musica e giochi di luce.

Insomma un evento da non perdere promosso dai Marciacaratesi con il patrocinio dell'Amministrazione comunale.

Come detto il ritrovo è alle 20 mentre la partenza è fissata dalle 21 alle 21.45, termine ultimo per iscriversi così come non si accetteranno più iscrizioni laddove si raggiungano i 3500 iscritti prima della chiusura.

L'arrivo è previsto per mezzanotte.

(In copertina una foto d'archivio della "Camminata di Luna piena lungo il Lambro")