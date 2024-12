A Concorezzo torna la grande musica con Sherrita Duran

Un grande evento per festeggiare il Natale attraverso la musica. A Concorezzo al Cineteatro San Luigi, venerdì 20 dicembre, si terrà il grande concerto della cantante statunitense Sherrita Duran accompagnata da quattro coriste e dalla sua band composta da pianoforte, basso e batteria.

Il Gospel Show di Sherrita Duran è un tributo alla musica sacra afroamericana e ai classici della canzone natalizia. Uno spettacolo attualmente in tour nelle più importanti città d’Italia (Milano, Roma, Torino ecc.) che in Brianza farà tappa proprio a Concorezzo. Con una voce calda e avvolgente, capace di spaziare su un’estensione sorprendente, Sherrita Duran incarna l’anima della sua California, regalando interpretazioni che toccano il cuore. Artista di fama internazionale, Sherrita ha collaborato con nomi illustri della musica italiana, tra cui Irama, con cui ha calcato il palco del Festival di Sanremo 2019, e Zucchero Fornaciari, al fianco del quale ha emozionato il pubblico nei grandi concerti di San Siro e delle Terme di Caracalla.

“A Concorezzo torna la grande musica- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio -. Dopo le esibizioni dei mesi scorsi di Enrico Ruggeri e Gatto Panceri e la straordinaria kermesse di musica classica organizzata in autunno dall’Ufficio Cultura, con Sherrita Duran diamo ai cittadini un’ulteriore occasione per assistere a un concerto di alto livello. Dare importanza alla Cultura significa questo. Significa investire in eventi di qualità e renderli accessibili all’intera comunità”.

"Come da tradizione, anche quest’anno abbiamo voluto organizzare un evento di grande livello per regalare alla cittadinanza la possibilità di vivere la magia del Natale con un concerto Gospel- ha sottolineato l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo-. Portare a Concorezzo un’artista del calibro di Sherrita Duran rappresenta per la nostra città un momento importante dal punto di vista culturale. L’invito è quello di partecipare per non perdere un’occasione unica di assistere a un concerto di un’artista di fama internazionale come Sherrita Duran. Organizzare eventi di questo genere di alto livello significa investire nella cultura e nell’arricchimento personale dei nostri cittadini”.