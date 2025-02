Annuciato il programma delle iniziative organizzate a Concorezzo in occasione del Carnevale 2025. Un Carnevale all’insegna delle avventure di Jules Verne con una manifestazione, organizzata da Comune, Oratorio San Luigi e Associazione Commercianti, ispirata al celebre romanzo "Il giro del mondo in 80 giorni".

A Concorezzo un Carnevale sulle orme di Jules Verne

La manifestazione si terrà sabato 8 marzo e i partecipanti potranno divertirsi in una grande caccia al tesoro tra le vie della città. Per partecipare al Giro del mondo in 80 giorni con la “Caccia al timbro” è necessario dotarsi di “passaporto”. I documenti di viaggio per il Carnevale 2025 saranno disponibili presso i negozi aderenti all'iniziativa, che esporranno il cartello “Passaporto” in vetrina, oltre che presso l'Oratorio San Luigi e la Biblioteca Comunale, a partire da sabato 1 marzo.

Una esperienza coinvolgente per tutte le età

"Il Carnevale 2025 non solo è un momento di festa e di divertimento per la cittadinanza – ha commentato l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo- ma rappresenta anche un bellissimo esempio di collaborazione tra il Comune, l'Associazione Commercianti e l'Oratorio San Luigi. Quest'anno, il tema ispirato a 'Il giro del mondo in 80 giorni' offre l'opportunità di vivere un'esperienza coinvolgente per tutte le età, unendo la tradizione del Carnevale con la fantasia e l'avventura. La preziosa rete di collaborazione con le associazioni di Concorezzo consente, anche in questo caso, di offrire alla città un evento ricco di sorprese e occasioni di socializzazione, valorizzando il nostro territorio e creando momenti di condivisione che coinvolgono tutta la comunità. Un evento pensato per unire al momento di festa anche una manifestazione che possa contribuire a migliorare l’attrattività del nostro tessuto commerciale ed economico.

Il programma

A partire da sabato 1 marzo

Inizia il viaggio con la distribuzione del "PASSAPORTO" colorato, che permetterà di partecipare alla "CACCIA AL TIMBRO", la grande caccia al tesoro che si terrà sabato 8 marzo per le vie del centro

Sabato 8 marzo

Ore 14.45: Ritrovo in Piazza della Chiesa per tutti i partecipanti in maschera, con il passaporto in mano.

Ore 15.00: Inizio della "Caccia al timbro", che si snoderà tra via Libertà e via De Capitani.

Ore 15.30: Termine della caccia al tesoro e partenza per la sfilata, con destinazione Oratorio San Luigi.

Ore 16.00: Grande spettacolo di magia con il mago Simone all'Oratorio San Luigi.

Al termine dello spettacolo: distribuzione dei premi della "Caccia al timbro" e merenda in compagnia.

In caso di maltempo, lo spettacolo di magia si terrà sotto il portico dell'Oratorio San Luigi.