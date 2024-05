Due importanti appuntamenti a Desio per celebrare la Giornata della Legalità 2024, che ricorre ogni anno il 23 maggio.

A Desio due appuntamenti per celebrare la Giornata della Legalità

Sicurezza vuol dire sì avere la presenza di Forze dell'ordine sul territorio, avere delle regole, delle leggi, dei tribunali, ma è anche molto di più - fa sapere l'Amministrazione comunale -: vuol dire anzitutto creare in un contesto sociale e in una comunità, una cultura della legalità e del rispetto delle regole, per fare prevenzione e sicurezza integrate. Per formare cittadini consapevoli, nella certezza che si può vivere in pace nella comunità soltanto rispettando regole, leggi e rispettando il prossimo. E’ per queste motivazioni e per celebrare questa giornata che la città di Desio propone due importanti appuntamenti.

Il primo è in programma martedì 21 maggio alle ore 21 presso lo Spazio Stendhal in via Lampugnani. Qui verrà proiettato il film "Il silenzio nei suoi occhi" a cura dell'associazione Brianza Sicura. Info e prenotazioni su www.villeaperte.info/eventi

A seguire martedì 28 maggio alle ore 21, sempre presso lo Spazio Stendhal, la piece treatrale "Lunga è la notte" per raccontare la mafia attraverso le voci di donne e uomini coraggiosi. A cura della Compagnia dei Gelosi. Ingresso gratuito - prenotazione obbligatoria su www.villeaperte.info/eventi

Gli appuntamenti sono rivolti a tutti i cittadini ma si auspica la presenza dei giovani e delle scuole - aggiunge l'Amministrazione comunale.