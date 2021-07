Tante iniziative rivolte agli anziani in programma nei mesi di luglio e agosto promosse dal Comune di Desio, in collaborazione con la cooperativa sociale Punto Service, gestore del Centro ricreativo Il Girasole, e con la ASD Bocciofila Parco di Desio.

A Desio tanti appuntamenti per gli anziani che restano in città per l'estate

Oltre ai consueti laboratori creativi, giochi di società, tornei e canti spalmati su tutto il mese, presso la Bocciofila Parco, mercoledì 28 luglio alle 19 è in programma una pizzata, mercoledì 4 agosto alle 17 si terrà una tombolata con pizzata a seguire, mentre mercoledì 11 agosto alle 14 ci si potrà sfidare in un torneo di Scala 40.

“Anche quest’anno abbiamo cercato di offrire un ventaglio di iniziative per gli anziani nei vari Quartieri della Città, per rendere piu’ piacevole e aggregativa l’estate – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Buonvicino. Al momento è stato presentato il programma sino a fine agosto, in un momento successivo si proseguirà con la stagione autunnale. Ogni anno sono moltissime le persone anziane che si rivolgono ai nostri uffici per le attività creative per la terza età, sia per essere informate sulle manifestazioni in calendario, sia per cercare un sostegno. Queste attività programmate sono finalizzate alla socializzazione delle persone anziane nel periodo più caldo dell'anno, un progetto divenuto ormai tradizionale per i nostri anziani e fortemente voluto dalla nostra Amministrazione Comunale”.

Di seguito il dettaglio degli appuntamenti in programma

Informazioni e iscrizioni

Per tutte le informazioni e per inscriversi agli appuntamenti in programma occorre rivolgersi al Centro Ricreativo comunale "Il Girasole" di via San Pietro 14, telefonando al numero 0362639511, o via email: ilgirasole@puntoservice.org