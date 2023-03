Sarà una Pasqua ricca di iniziative quella promossa dall'Amministrazione comunale di Desio nel weekend dell'1 e 2 aprile.

A Desio una Pasqua di colori: caccia alle uova per bambini, mercatini e artisti di strada

Una ‘Caccia alle Uova’ per i bambini, mercatini e artigianato artistico, laboratori didattici, intrattenimenti itineranti con artisti di strada e musica in filodiffusione. Tante iniziative riunite sotto il segno di ‘Una Pasqua di colori’, questo il titolo della rassegna di eventi promossa dal Comune assieme alla Pro Loco Desio.

“Attraverso questa iniziativa vogliamo continuare a promuovere e affiancare eventi e manifestazioni in occasione delle festività della nostra tradizione, coinvolgendo la cittadinanza, le attività commerciali e le associazioni in momenti che favoriscono la reciproca conoscenza e lo sviluppo del nostro territorio – dichiara l’Assessore alla Cultura e al Commercio Samantha Baldo – Un format, quello della Pasqua di Colori, che offre visibilità anche al Distretto urbano del commercio di Desio, grazie alla sua capacità di abbracciare le esigenze di diverse fasce d'età”.

Il programma delle inziative

Nel dettaglio sabato 1 aprile è in programma una caccia alle uova per bambini tra i 7 e gli 11 anni, con partenza e arrivo in piazza Conciliazione. Sarà possibile iscriversi dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15, con inizio della gara alle 15.30.

I bambini saranno suddivisi in tre squadre di “Coniglietti pasquali”, accompagnati da adulti. Ogni squadra riceverà un indizio che li condurrà alla prima tappa di ogni percorso, dove riceveranno il primo ovetto e l’indicazione per raggiungere la seconda tappa e così via. Raggiunta la tappa finale in Piazza Conciliazione si determinerà la classifica finale e la squadra vincitrice. … è la festa dei “Coniglietti pasquali” e quindi tutte le uova verranno rotte e si farà festa tutti insieme.

Sempre nella giornata di sabato ma anche in quella di domenica 2 aprile Sabato 1 e Domenica 2 Aprile dalle 10.00 alle 19.30 in via Garibaldi e Corso Italia ci sarà un'esposizione con vendita al pubblico di arte, artigianato artistico, antichi mestieri, prodotti naturali, enogastronomia, piante e fiori dimostrazioni di lavorazioni manuali.

Non mancheranno laboratori didattici per bambini, oltre ad allestimenti con pannelli floreali e intrattenimenti itineranti con artisti di strada.

Ma non solo Pasqua

Domenica 2 aprile è anche la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo (WAAD, World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU. La ricorrenza richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico.

“Illumineremo di blu il nostro gioiello piu’ rappresentativo, Villa Tittoni – dichiarano l’Assessore alle Politiche Familiari Fabio Sclapari e l’Assessore alla Comunicazione Andrea Civiero - con l’ obiettivo di abbattere ogni barriera culturale. L'adesione a questa Giornata sottolinea l'impegno dell'Amministrazione Comunale nel costruire una città attenta e percetttiva, perché riteniamo che sia necessario sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sull’autismo, un disturbo sempre più frequente che si manifesta già in età precoce. Un segnale rivolto a tutte quelle famiglie che, ogni giorno, vivono situazioni di questo tipo”.

In Italia, si stima 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenti un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi: i maschi sono 4,4 volte in più rispetto alle femmine. Questa stima nazionale è stata effettuata nell’ambito del "Progetto Osservatorio per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico” co-coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute (Fonte: Ministero della Salute).