A Meda in arrivo un weekend tra sport e cultura

Un weekend ricco di eventi a cavallo tra sport e cultura. E' quello in programma a Meda la prossima settimana, in particolare venerdì 13 e sabato 14 settembre.

Venerdì 13 settembre 2024, presso la Sala Civica Radio, si terrà l0inaugurazione della mostra personale di Letizia Bertaggia, artista giovanissima,

intitolata "NE L'ETTERNO DOLORE", un'intensa esplorazione dell'Inferno di Dante attraverso il prisma delle malattie mentali. A seguire, sabato 14 settembre, il Parco Beretta Molla ospiterà il "Villaggio del Movimento", un evento pensato per i giovani e le loro famiglie, trasformando lo Sport Day in una vera e propria Festa dello Sport. Due iniziative diverse, ma complementari, che insieme offrono alla Comunità un'occasione unica per vivere un fine settimana all'insegna della cultura e del benessere. Infine, domenica 15 settembre, si terrà la corsa non competitiva AmaLO RUN, rimandando ai valori di uguaglianza e aiuto reciproco.

La Mostra "NE L'ETTERNO DOLORE"

La Sala Civica Radio ospiterà, a partire da venerdì 13 settembre 2024, la mostra personale dell'artista Letizia Bertaggia che si protrarrà fino a sabato 14 settembre. L'esposizione propone una rilettura intensa e coinvolgente dell'Inferno di Dante Alighieri, attraverso la lente delle malattie mentali, in particolare il disturbo bipolare e il disturbo borderline di personalità. La cerimonia di inaugurazione si terrà venerdì 13 settembre alle ore 17:00 presso la Sala Civica Radio. Alle ore 21:00 seguirà un vernissage con musica dal vivo, che offrirà ai visitatori un’esperienza multisensoriale, perfettamente in linea con il tema profondo e riflessivo della mostra.

Le 34 finestre dipinte ad olio rappresentano il viaggio nei gironi dell’Inferno, mettendo in luce i paralleli tra i tormenti dei peccatori e i sintomi delle malattie mentali, come la depressione, le fasi maniacali e l'autolesionismo. Questi stati d’animo vengono associati ai tormenti descritti da Dante, offrendo una prospettiva contemporanea su temi universali e senza tempo.

Il Villaggio del Movimento a Meda

Nell’ambito della stessa manifestazione, sabato 14 settembre 2024, il Parco Beretta Molla sarà teatro del "Villaggio del Movimento", un evento dedicato ai giovani e alle loro famiglie. Dalle ore 14:00, il parco si animerà con attività sportive, laboratori interattivi e sfide avvincenti, trasformando lo Sport Day in una vera e propria Festa dello Sport.

L'obiettivo è coinvolgere attivamente i ragazzi, rendendoli protagonisti attraverso un'esperienza dinamica e partecipativa. Durante la giornata, verranno premiati gli atleti che si sono distinti nel corso dell'anno sportivo 2023/2024, portando lustro alle loro discipline a livello provinciale, regionale, nazionale e oltre. L'evento vuole sottolineare il successo delle iniziative giovanili che, grazie al sostegno dell'amministrazione, trovano terreno fertile per crescere e svilupparsi, dimostrando l'importanza del coinvolgimento attivo delle nuove generazioni nella vita comunitaria.

AmaLO RUN

A chiudere questo magico weekend, pieno di energia ed entusiasmo, parliamo ancora di sport con la corsa non competitiva AmaLO RUN, in programma domenica 15 settembre 2024, dalle ore 09:30 con partenza/arrivo da Piazza Municipio, organizzata da AmaLO ETS, con il Patrocinio del Comune di Meda.

L’obiettivo primario e la valorizzazione dello sport come strumento di integrazione ed inclusione di tutte le persone a rischio di emarginazione, tra cui le persone con disabilità, come le cardiopatie congenite, facendo loro conoscere il proprio corpo in tutte le potenzialità, ponendolo in un’ottica positiva da valorizzare e far esprimere. Il messaggio che si vuole trasmettere è chiaro: nello sport si è tutti uguali. Informazioni complete sul sito istituzionale del Comune di Meda.

L’Amministrazione esprime grande soddisfazione per il valore di queste iniziative, frutto di un lavoro costante di ascolto e supporto ai giovani e alla Comunità. La mostra "NE L'ETTERNO DOLORE", la Festa dello Sport e AmaLO RUN rappresentano un'importante occasione per riflettere, partecipare e condividere, ponendo al centro dell'attenzione la salute mentale, il benessere fisico, l'importanza del movimento nella vita quotidiana e del rispetto nei confronti del prossimo.