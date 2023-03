Meda respira aria di storie, racconti e aneddoti. Con "Read MeDa" la città entra nel vivo di una rassegna tutta dedicata al mondo del libro, con un ciclo di incontri dedicato a quattro titoli e che si estende per tutto il mese di marzo fino ad aprile.

A Meda la rassegna dedicata al mondo del libro

Un’edizione che segue la precedente del 2022 in cui sono stati presentati numerosi titoli e che ha riscosso un forte successo, suscitando un forte interesse per le tematiche presentate.

Sono quattro i titoli che verranno approfonditi nel corso dell'edizione 2023.

Il primo, “Tempesta”, candidato al Premio Strega 2023, di Camilla Ghiotto con Giacomo Mazzariol e Antonio Oleari, verrà approfondito nella serata del 18 marzo presso la Sala Pertini del Comune di Meda alle ore 21.

I protagonisti del libro, un padre e una figlia, sono divisi da un’importante differenza di età. Un elemento che la piccola Camilla ha sempre vissuto con vergogna; un papà già con i capelli grigi da quando è nata. Quando il padre si ammala gravemente avverte dentro di sé un desiderio che fino a quel momento era rimasto inespresso. Camilla avrebbe voluto sentirsi veramente sua figlia prima di salutarlo. Sceglie così di navigare tra i ricordi e i vissuti del padre, riappropriandosi della storia familiare e di una memoria che presto sarebbero diventati i suoi strumenti per poter conoscere il mondo, gli altri e l’amore.

Il prossimo 22 marzo, alle 21 presso la Casa delle Associazioni in viale Brianza sarà la volta di “Bahalia: One Ukrainian Girl’s life story” di Yulia Mattu.

Con questo libro, l’autrice dà vita ad una vera e propria prosa motivazionale. I suoi racconti parlano di viaggi, di tutto ciò che ispira e della formazione del sé. Così Bahalia è la storia di un percorso interiore, volto alla ricerca di un luogo intimo non esistente sulle mappe ma disegnato dentro ognuno di noi. Frutto di un animo coraggioso che è quello dell’autrice, Membro dell'Unione nazionale degli scrittori dell'Ucraina, attualmente bibliotecaria a Kiev e confondatrice della prima biblioteca ucraina a Milano. Ma non solo, dal suo arrivo in Italia partecipa attivamente a tutti gli eventi pubblici, promuovendo l'integrazione dei rifugiati ucraini.

La rassegna prosegue poi il 31 marzo presso la Sala Civica Radio, alle ore 20, quando verrà presentato e argomentato il libro “Tragedie Sorelle” di Andrea Pelliccia.

Un bambino viene a conoscenza di due fatti tragici; la tragedia dell’incidente aereo avvenuto contro la basilica di Superga (4 maggio 1949), in cui tutti i componenti della squadra calcistica del Torino persero la vita e la drammatica perdita di 39 tifosi allo stadio Heysel di Bruxelles a pochi minuti dal fischio di inizio della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool (29 maggio 1985). Durante la visita di un museo, il piccolo rivive la memoria di questi momenti, scoprendoli in prima persona, guidato dai racconti del padre e del nonno.

Infine il 19 aprile sempre presso la Casa delle Associazioni alle 21 la rassegna si chiude con “Tra schermo e realtà: 100 film e serie tv che parlano di noi” di Alice Grisa ed Emanuele Zambon. L’idea di Grisa e Zambon è quella di un manuale semiserio e citazionista che rende film e serie tv una chiave di lettura per la vita quotidiana. Da questo libro traspare la passione per il cinema che accomuna i due autori; entrambi hanno coronato gli anni di studio e lavoro da editor e giornalisti.

"Grazie a chi si impegna per darci questi momenti di comunità e cultura"

Entusiasta del feedback ricevuto, l’Assessore Mariani sottolinea il valore di questi momenti: