Grande successo per “Giovani in Gioco”, l’evento organizzato dalla Consulta Meda-Giovani per il weekend appena trascorso, presso lo stadio “Città di Meda”.

A Meda lo sport è protagonista: grande successo per "Giovani in gioco"

Sabato 15 e Domenica 16 Giugno 2024, Meda ha vissuto tanti momenti all’insegna del divertimento grazie alla Consulta Meda-Giovani, un gruppo dinamico e brioso che rappresenta l’anima giovane della Città. Lo sport è stato il filo rosso che ha ispirato tutte le iniziative racchiuse in questo fine settimana.

Nel contesto degli eventi già organizzati per queste giornate da Juventus Club, i giovani medesi hanno proposto numerosi momenti di aggregazione e partecipazione.

Sabato, alle 18:30, un entusiasmante sport quiz ha radunato diverse squadre attorno allo schermo. Grandi e piccoli si sono cimentati in 45 domande sullo sport, tenendosi testa l’un l’altro. I giovani, supportati da Spazio Giovani Impresa Sociale, hanno animato la gara, conducendo il quiz e ingaggiando il pubblico.

Domenica, invece, sin dalla mattina, si è svolto il tanto atteso torneo di Beach Volley, che ha visto ben 10 squadre sfidarsi sulla sabbia in partite avvincenti e competitive, sotto l’occhio attento dello staff della Consulta. Collaborazione e spirito di squadra sono emersi in tutti i momenti della gara. Le prime tre squadre

classificate del torneo di Beach Volley hanno ricevuto la propria coppa.

I più piccoli si sono cimentati nel laboratorio di cornici decorate, esprimendo tanta creatività e fantasia mentre i più grandi, invece, hanno avuto l’opportunità di immergersi nel mercatino del riuso, promuovendo la sostenibilità e il riciclo attraverso lo scambio di oggetti usati. Infine, il Gruppo Alpini Meda ha portato alla scoperta di Meda, con un laboratorio ad hoc pensato per tutti.

Foto 1 di 8 Foto 2 di 8 Foto 3 di 8 Foto 4 di 8 Foto 5 di 8 Foto 6 di 8 Foto 7 di 8 Foto 8 di 8

"Passione e impegno in ogni dettaglio"

“Con piacere e meraviglia guardo quanto fatto dalla Consulta Meda-Giovani, la quale ha dimostrato passione e impegno, evidenti in ogni dettaglio di questo evento. Il loro lavoro ha contribuito a creare un ambiente accogliente e festoso per tutti, con l’obiettivo, condiviso da tutta l’Amministrazione Comunale, di creare tempo e spazio da dedicare ai Giovani di Meda, in un’ottica sempre virtuosa per la Comunità" - ha detto il Sindaco, Luca Santambrogio.

Il Vicesindaco e l’Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, Stefania Tagliabue ha aggiunto:

“Sono molto contenta di vedere così tanta partecipazione ed entusiasmo. La Consulta Meda-Giovani ha promosso un forte senso di comunità, esprimendo spontaneità e leggerezza. Mi complimento con tutti i ragazzi per l’impegno e la dedizione mostrata, nella speranza di continuare su questa strada di condivisione e tanto altro.”

Grande anche la soddsfazione del Presidente della Consulta Meda-Giovani, Alessio Tognarelli, che ha ringraziato tutti coloro che hanno preso parte a “Giovani in Gioco” perché ha rappresentato un importante stimolo per continuare a lavorare verso nuove prospettive dedicate proprio ai giovani.