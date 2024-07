Manca pochissimo a una delle serate più originali di #Medaestate2024. Alla sua seconda edizione, ritorna l’evento Young Summer Art Fest, mercoledì 31 Luglio 2024 alle ore 21:00 a Meda. L'evento è organizzato dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con le Associazioni Culturali del territorio.

A Meda sta per arrivare "Young Summer Art Fest"

Le strade della Città si trasformeranno in una galleria d’arte a cielo aperto, dove giovani talenti e artisti emergenti esporranno le proprie opere e, come di consueto, piazza Municipio e piazza Cavour saranno sede di momenti musicali. Sarà un’occasione unica per scoprire e apprezzare la creatività e l’innovazione dei giovani della nostra Comunità.

Una trentina gli artisti che hanno risposto alla Call to Action lanciata dall’Assessorato alla Cultura, Mostraci il tuo talento!, cimentandosi in fotografie, quadri e disegni e musica. L’evento si trasformerà in un vero e proprio viaggio artistico itinerante che interesserà l’area pedonale a partire da Piazza Municipio, percorrendo via Solferino, fino a Piazza Cavour. Ogni artista avrà a disposizione uno spazio dedicato da allestire/utilizzare per presentare al pubblico il proprio talento.

Ecco qualche anticipazione…

Piazza Municipio ospiterà il coinvolgente DJ SET del DJ GIANMARIA SEVESO, con cui si esibiranno due giovani artisti. In Piazza Cavour ci sarà il concerto dei Medean Creed e della band alternative rock STAVE. Spazio anche a Giaela con il suo violino e a giovani talentuosi ragazzi che canteranno l’iconico brano “Le tasche piene di sassi”. Una musica, la loro, che risuona di inclusione ed è espressione dell’impegno svolto da Ilaria Luisetto durante tutto l’anno presso la CPA di via Cialdini. Note d’inclusione con le quali abbiamo inaugurato lo scorso giugno con “Inclusione in Movimento” e che continuano tutto l’anno. In via Solferino prenderanno vita esposizioni fotografiche e artistiche, insieme ai punti Consulta Meda- Giovani/Spazio Giovani e Medateca.

Un angolo tutto istituzionale

Durante la serata, sarà presente la Consulta Meda-Giovani, che insieme a Spazio Giovani, coinvolgerà ulteriormente i giovani, invitandoli a partecipare attivamente alle future iniziative e progetti. Non può mancare la Medateca, cui stand dedicato ospiterà l’esposizione delle opere dei ragazzi che hanno frequentato il corso Manga, i bibliotecari dello Spazio Games Time, con la possibilità di provare dei giochi da tavolo a tema Giappone e i componenti del gruppo di lettura per adolescenti.

L’Assessore alla Cultura e Medateca, Fabio Mariani rinnova, con entusiasmo, l’invito a tutta la Cittadinanza a partecipare a questa serata di cultura e arte.

“Questa serata non solo celebra la creatività e l’impegno dei nostri giovani artisti, ma rappresenta un momento unico per il pubblico di immergersi nell’atmosfera vibrante e stimolante che da sempre caratterizza il tessuto culturale della Città di Meda quando si parla di spirito creativo e innovazione. Per noi, come Amministrazione, è un successo sapere che tanti giovani hanno risposto, anche quest'anno a questa chiamata per mettersi in gioco ed esprimersi; un unicum, Made in Meda, nelle offerte di eventi e appuntamenti culturali”.

Il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Giovanili, Stefania Tagliabue, aggiunge:

“Ancora una volta, l’Amministrazione muove i propri passi verso i giovani, il vero cuore pulsante della nostra Comunità che richiede attenzione e cura. Questo è l’approccio che stiamo perseguendo per garantire loro piena possibilità di espressione e rafforzare il legame tra generazioni e il futuro di Meda.”

Come per tutti i mercoledì saranno aperte le attività dell’isola pedonale a in piazza Cavour spazio ristoro incollaborazione con il Gruppo Alpini Meda.

Per tutte le informazioni contattare il Servizio Cultura del Comune di Meda: cultura@comune.meda.mb.it / 0362 396809.