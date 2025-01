Grande attesa per sabato 1 febbraio quando a Seregno grandi e piccoli scalderanno ancora una volta i propri cuori davanti al fuoco della Giubiana, la vecchia strega simbolo dei mali del passato e di buon auspicio per il nuovo anno appena iniziato.

A Seregno sta arrivando una Giubiana da record

Tutti i bambini di Seregno e non solo saranno chiamati a preparare una letterina che potranno consegnare la sera dell'1 febbraio personalmente alla vecchia strega, affidandogli tutti i mali, le cattiverie, le cose brutte che non vogliono più e che la Giubiana con il suo fuoco si porterà via per sempre.

L’appuntamento è dalle ore 19,00 con il caldo risotto giallo con luganega (risotto con Zafferano e Salsiccia) preparato dai bravissimi cuochi dell’associazione e con la magia del Fuoco degli artisti di strada. Alle 21,30 spazio alla rappresentazione della storia della Giubiana con gli allievi di Cartanima-Academy Musical Arts di Seregno e a seguire l’attesissimo rogo della Strega.

«Nel nostro piccolo elimineremo il falò, ci limiteremo a bruciare il fantoccio realizzato con materiali certificati quali carta, paglia e legno riducendo al minimo le emissioni tossiche legate alla combustione e compenseremo le stesse con iniziative green» dichiarano Alessandro Rossi e Cesare Visconti dell’Associazione Madonna della Campagna, «Sarà una Giubiana da record che arriverà a misurare oltre 6 metri di altezza».

L’appuntamento è al Parco Madonna della Campagna di via Cagnola a Seregno a partire dalle ore 19:00. L’ingresso sarà libero.

Il programma

Questo il programma della serata:

Ore 19,00 Distribuzione del tradizionale RISOTTO della GIUBIANA (Risotto allo Zafferano con Salsiccia).

Ore 20,00 Aspettando la Strega con LA MAGIA DEL FUOCO.

Ore 20,30 Tutti i bambini sono invitati a consegnare le LORO LETTERINE alla GIUBIANA con tutti i mali e le cose cattive che non vorrebbero piu’ e che la VECCHIA STREGA si porterà via con il FUOCO.

Ore 21,30 Rappresentazione de “La LEGGENDA della GIUBIANA”. A seguire ROGO SIMBOLICO della STREGA.