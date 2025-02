A Seveso il Carnevale raddoppia: tutti in piazza in maschera sabato 1 e 8 Marzo

Saranno ben due gli appuntamenti legati al Carnevale in programma a inizio marzo a Seveso.

A Seveso il Carnevale raddoppia

Si comincia proprio sabato 1 marzo con il primo evento del "Carnevale in piazza!" 2025. Ritrovo alle 14 al parcheggio del PalaPrealpi in via Gramsci a Baruccana e partenza della sfilata delle maschere verso le vie del centro. Dopo un tragitto di circa due ore si ritornerà all'area antistante il palazzetto dello sport per uno spettacolo di magia comica a cura di Superzero. Saranno allestiti gonfiabili e jumper per i più piccoli, non mancherà il ristoro con dolci di Carnevale. L'organizzazione del Carnevale a Baruccana sarà curata dal comitato folcloristico di via Zara.

Sette giorni più tardi, sabato 8 Marzo, la regia passa alla locale Proloco. Il ritrovo dei partecipanti è fissato sempre alle 14 questa volta in via Zeuner di fronte alla "Corrado Tessuti". Il percorso della coloratissima sfilata si dipanerà per le vie di San Pietro e del centro con arrivo previsto intorno alle 16.30 in piazza Cardinal Confalonieri che sarà il fulcro della festa conclusiva con animazione, gonfiabili, zucchero filato per tutti e le immancabili

frittelle. I partner organizzativi sono BrianzAcque e supermercati Migross.

L'invito dell'assessore