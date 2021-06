A Seveso (R)Estate con noi

“(R)Estate con noi!” è il nome della nuova rassegna di eventi estivi organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Seveso.

Le iniziative per l'estate

La particolarità di questa iniziativa è che l’Amministrazione coinvolge le realtà sevesine che hanno manifestato la loro disponibilità a

promuovere momenti di aggregazione e socializzazione per i cittadini. L’obiettivo è di sostenere la ripresa di tutte le attività locali dopo i molti mesi di sospensione causati dall’emergenza epidemiologica, rendendo più attrattiva nel suo complesso la proposta culturale della città.

Si inizia con tre proposte di genere diverso tra loro. Venerdì 2 luglio, alle 21, con la collaborazione dell’Accademia Musicale “G. Marziali” si terrà il concerto “Musica notturna: Vivaldi e Mozart tra concerti e serenate”. Si tratterà di un viaggio attraverso la musica del Settecento con componimenti di Antonio Vivaldi e Wolfgang Amadeus Mozart. Sul palco dell’Aula Magna della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci, in Via Alcide De Gasperi 5, si esibiranno, diretti da Luca Oberti, i chitarristi Marco e Stefano Bonfanti (Duo Bonfanti) e l’orchestra d’archi Ensemble G. Marziali. È necessaria la prenotazione in quanto i posti sono limitati.

L’evento di sabato 3 luglio, invece, sarà dedicato a 15 bambini tra i 2 e i 5 anni, accompagnati da 15 adulti. Alle 10.30, presso il giardino della scuola primaria Carlo Collodi, in via Adua 43 (in caso di pioggia all’interno della Biblioteca Civica “Villa del sole”, in corso Giuseppe Garibaldi

21/23), si svolgerà uno spettacolo teatrale e un laboratorio motorio-emozionale intitolato “C’è aria di baci”, a cura di Franca Villa e Mara Vidotto. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione.

La Biblioteca Civica “Villa del sole”, inoltre, propone una iniziativa di promozione alla lettura estiva, per bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni compresi residenti a Seveso, dal titolo “Un’onda di libri”, che si concluderà il prossimo 30 settembre con un premio in libri per il lettore più

“vorace”.

Per informazioni su tutte le iniziative in programma, e per le prenotazioni, il riferimento è la Biblioteca Civica “Villa del sole” (tel.: 0362517500, e-mail: biblioteca@comune.seveso.mb.it).

Il commento dell'assessore

“Tre diversi appuntamenti, per ora, per riscoprire il piacere di vivere la cultura, insieme e finalmente dal vivo dopo tanti mesi di ‘fatica’ – dichiara l’Assessore alla Cultura, Luca Varenna – Si inizia con un viaggio attraverso la musica del Settecento proposto da un'eccellenza di Seveso, l'Accademia Marziali. Si torna poi idealmente al presente con un laboratorio teatrale per i più piccoli e le più piccole, per quindi farsi ‘travolgere da un'onda’ di libri, la nuovissima iniziativa della nostra biblioteca, riservata ai ragazzi e alle ragazze dai 7 ai 18 anni e che premierà, a fine settembre, il lettore o la lettrice che avrà letto di più. Un'occasione, quest'ultima, di ritornare anche fisicamente a Villa del Sole in un'estate che, in particolare per i ragazzi e le ragazze, vuole essere piena di libri. Perché la lettura non conosce stagioni ed è un’opportunità di crescere 365 giorni all'anno. Ma le sorprese non sono finite…”.