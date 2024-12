Domenica 15 dicembre, dalle 14 alle 17.30, la piazza di Villa Scaccabarozzi a Usmate Velate si animerà con l’iniziativa “Anteprima di Natale”, promossa dal Comune in stretta collaborazione con Consulta Cultura, Comitato della Solidarietà, Gruppo Alpini Usmate Velate e Corpo Musicale Usmate Velate.

A Usmate un pomeriggio di festa con l’Anteprima di Natale

Sarà un pomeriggio magico, pensato per tutta la famiglia, con tante attività per i più piccoli. La Casetta di Babbo Natale accoglierà i bambini per consegnare le loro letterine, mentre lo spettacolo di animazione, giochi e magia con il Mago Serenello regalerà momenti di divertimento e stupore.

Ad arricchire l’atmosfera natalizia ci sarà anche la Piva del Corpo Musicale di Usmate Velate, che accompagnerà l’evento con suoni tradizionali e festosi. Durante il pomeriggio, sarà inoltre possibile visitare la suggestiva Mostra dei Presepi allestita nei locali della Villa, un’occasione per immergersi nella magia del Natale e apprezzare la creatività dei cittadini.

Non mancheranno i sapori tipici di questa stagione: il punto ristoro offrirà caldarroste, frittelle, cioccolata, vin brulé e altre delizie da gustare insieme, rendendo l’esperienza ancora più speciale.

Anche in seguito all’evento, dal 17 al 21 dicembre, i bambini potranno imbucare la loro letterina nella cassetta postale di Babbo Natale in biblioteca.