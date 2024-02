Una mostra sulla Formula 1 per celebrare i 75 anni di vita del Campionato del mondo e allo stesso tempo ricordare Lele, nel 25esimo anniversario della morte.

A Villasanta si ricorda Lele con una mostra sulla Formula 1

L'organizzazione è ovviamente affidata a Lele Forever Odv, in particolare a papà Roberto Brandazzi che ha pensato all'evento in onore del figlio che nella sua breve vita - Gabriele si è spento infatti all'età di 27 anni dopo una battaglia contro la leucemia - ha sempre dimostrato grande attenzione agli sport motoristici, in particolare alla formula 1 e al suo idolo Ayrton Senna, oltre che essere stato pilota e navigatore di rally.

Ideata e realizzata da Enrico Mapelli in collaborazione con Ettore Pitonzo, la mostra, apre sabato 2 marzo alle 10 in Villa Camperio a Villasanta e dopo l'inaugurazione sarà aperta fino a domenica 10 marzo con i seguenti orari: sabato e domenica dalle 9,30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00.

Nei giorni 5/6/7/8 marzo dalle ore 15.30 alle 18.00. L’ingresso è libero.

Si tratta di una retrospettiva per celebrare i 75 anni vita del Campionato del mondo di Formula 1. Mapelli è un giornalista sportivo, già noto a LELE FOREVER perché autore dei libri come "Monza Duemiladieci" e "Un rally a Monza". Grazie al fattivo contributo di fotografi del settore e collezionisti di memorabilia la mostra porterà i visitatori a rivivere la storia del Mondiale, attraverso i piloti, le vetture ed i circuiti che hanno segnato il successo

delle Formula 1, dal primo gran premio iridato ad oggi.

Organizzata, come detto, da LELE FOREVER ODV, sarà una opportunità per ricordare LELE (a cui è dedicata l’Associazione) nel venticinquesimo anniversario della morte. Sarà disponibile anche materiale informativo dell'Associazione che dalla morte di LELE, opera nella lotta alla leucemia, a sostegno del Reparto di Ematologia Adulti della Fondazione IRCCS San Gerardo di Monza e aiuta materialmente i malati e le loro famiglie, soprattutto quelle provenienti da lontano, a migliorare le loro condizioni di vita durante la malattia, mettendo a loro disposizione una struttura di accoglienza gratuita.