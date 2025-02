A Villasanta un mese di eventi dedicati alla donna per celebrare l'8 marzo

In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, l’Amministrazione comunale di Villasanta promuove “L’otto marzo sempre – 2025” un ciclo di eventi a tema che prende il via l’1 marzo, si conclude in aprile e coinvolge diverse realtà del territorio.

Il programma è dedicato ai valori che si celebrano l’8 marzo, al di là degli aspetti più leggeri e ricreativi: le conquiste politiche, sociali, economiche e i contributi culturali e sociali del genere femminile. Il programma spazia dall’arte alla letteratura, dalla salute al teatro, con un filo conduttore che collega figure femminili di spicco e le loro conquiste. E’ il frutto del confronto e della riflessione di tutte le assessore e consigliere della maggioranza (Valeria Bassani, Patrizia Bestetti, Laura Cesana, Lara Galimberti, Chiara Meregalli, Barbara Sacchetti) che ne hanno tracciato gli assi portanti: il vaccino dedicato a ragazze e ragazzi, la figura mitologica di Clitemnestra, il personaggio di Carla Lonzi. L’elenco delle iniziative è stato poi arricchito dai contributi portati da altri soggetti culturali del territorio.

Il programma

Sabato 1 marzo 2025, ore 21.00: presentazione del libro “Clitemnestra” di Costanza Casati, in Sala Congressi di Villa Camperio. Moderano l’incontro Giuseppe Zanetto e Federica Bonalumi.

Venerdì 7 marzo 2025, ore 21: “Sogni d’acqua” e “Mai senza una donna”, mostre d’arte a cura del Circolo Amici dell’Arte, presso la sede dell’associazione in via Bestetti 8.

Sabato 8 marzo 2025, dalle ore 9.00 alle 13.00: campagna di vaccini di Asst Brianza anti Papilloma Virus Umano (HPV), aperta senza appuntamento a ragazze e ragazzi nati dal 01/01/1999 al 31/12/2013 e alle categorie di rischio previste dal PRPV 2024; in Villa Camperio.

Sabato 8 marzo 2025, ore 16.00: conferenza “Sita Camperio pioniera nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria. Dalla formazione delle infermiere volontarie all’impegno per la Croce Rossa in Italia”, a cura di Ilaria Maria Priscilla Barzaghi, in Sala Mostre di Villa Camperio;

Da sabato 8 marzo a martedì 18 marzo 2025: durante gli orari di apertura della Biblioteca Civica, esposizione di libri dedicati alle donne, in Sala Mostre di Villa Camperio.

Martedì 11 marzo 2025, ore 21.00: conferenza “Carla Lonzi: un pensiero necessario per il presente”, a cura di Annarosa Buttarelli; modera l’incontro Laura Cesana; in Sala Congressi di Villa Camperio.

Sabato 15 e domenica 16 marzo 2025, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30: mostra “A tavola nel prato”, a cura di Maria Anastasia Colombo e di Marta Valtolina. Mostra- performance a cura di Wit.h, progetto nato da un pensiero di collaborazione creativa tra donne di diverse età: amiche, colleghe, studentesse; in Sala Mostre di Villa Camperio.

Mercoledì 19 marzo, ore 19: “Quelli del mercoledì…”, gruppo di lettura in Biblioteca Civica su “Ragazza, donna, altro” di Bernardine Evaristo.

Domenica 23 marzo 2025, ore 16:00: spettacolo teatrale “Carla Lonzi sono io!” a cura di Teatro La Baracca di Maila Ermini, in Sala Congressi di Villa Camperio.

Dal 28 marzo al 6 aprile: “La rivoluzione delle Sibille – L’eredità espressiva ed esistenziale delle donne”, mostra della Casa della Poesia dedicata a donne, poetesse,

precorritrici che hanno tracciato un segno rivoluzionario nella storia con la loro esperienza intellettuale e personale.