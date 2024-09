A Vimercate in partenza una rassegna per promuovere il piacere della lettura

Si apre il 3 ottobre in Biblioteca Civica la terza edizione di “IMMAGINANDO. Riflessioni, esperienze, laboratori attorno agli albi illustrati”.

A Vimercate in partenza una rassegna promuovere il piacere della lettura

In 8 appuntamenti, fra letture e laboratori, fino al 19 ottobre, la rassegna vuole promuovere e diffondere la conoscenza e il piacere della lettura degli albi illustrati a bambini, giovani e adulti.

Nell'albo illustrato le parole e le illustrazioni dialogano tra loro pagina dopo pagina creando un linguaggio del tutto nuovo, spiazzante e sorprendente, svelato nei suoi meccanismi dagli scrittori e dai docenti che animano gli incontri di lettura e i laboratori, destinati sia ai ragazzi sia agli adulti.

Inaugura la rassegna Martino Negri, docente di Letteratura per l'infanzia e Didattica della Letteratura presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, in un incontro dedicato al grande illustratore Maurice Sendak.

Sono ospiti anche alcuni noti illustratori: Marco Somà, Premio Andersen come miglior illustratore 2019; Alberto Lot, effervescente illustratore per Minibombo; Chiara Raineri, Premio Nati per Leggere 2023 nella categoria 18-36 mesi per la sezione Nascere con i libri; Bimba Landmann che conduce un laboratorio esperienziale per adulti.

Le illustratici Benedetta Sala e Ilaria Perversi guidano i bambini e i ragazzi in due laboratori esperienziali molto particolari. Chiude la rassegna Giordana Piccinini, fondatrice e autorevole firma di Hamelin associazione culturale.

Gli incontri si svolgono presso l'area ragazzi della Biblioteca di Vimercate e sono tutti gratuiti ma è necessaria la prenotazione tramite la APP CePosto, disponibile su smartphone o su pc a questo link: https://app.ceposto.it/app/web/index.php?r=site/prof&id=892&ss=20,21