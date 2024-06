Ad Albiate arriva lo show tributo dedicato ad Adriano Celentano

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del “Molleggiato”. E' quello che si terrà venerdì 5 luglio alle ore 21:00 in Villa Campello ad Albiate.

Ad Albiate arriva lo show tributo ad Adriano Celentano

Lo show tributo, dal titolo “Il Re degli Ignoranti” sarà interpretato da Maurizio Schweizer. Così, dopo il concerto tributo a Zucchero, l’estate albiatese, aspettando la sagra di San Fermo, si anima con un altro evento dedicato a un big della musica italiana che promette di richiamare il pubblico delle grandi occasioni.

“Il Re degli ignoranti” è uno spettacolo di respiro internazionale, andato in scena nei teatri di diverse città europee, ed è molto più di un semplice concerto: il più famoso sosia di Celentano sarà infatti affiancato sul palco da una compagnia di ben 11 elementi tra musicisti e coriste che si esibiranno in uno show con continui cambi di coreografie, in grado di coinvolgere e divertire tutte le fasce di età.

Il biglietto, del costo di 15 euro, può essere acquistato direttamente all’ingresso la sera dello spettacolo: per assicurarsi il posto è consigliato prenotare telefonicamente, chiamando il numero 333 93 78 771.