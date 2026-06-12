Il concerto rappresenta il secondo appuntamento della rassegna promossa dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza per i suoi 25 anni di attività

In arrivo il secondo concerto della rassegna musicale promossa da Fondazione della Comunità di Monza e Brianza in occasione dei suoi primi venticinque anni di attività nel territorio. Si tratta di “Grande Fanfara & Grand Tabazù”, in calendario martedì 23 giugno alle 21 negli spazi di Parco Tittoni, a Desio. La direzione artistica della rassegna “Quattro stagioni di una comunità che cresce” è stata affidata a Musicamorfosi, con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo Carate Brianza e Treviglio.

Al Parco Tittoni arriva la Grande Fanfara dei Grand Tabazù

Torna in Brianza la grande fanfara francese dello spazio pubblico per un concerto ad alto impatto emotivo. I Grand Tabazù reinterpretano in modo gioioso canti e musiche popolari di diverse aree del mondo, con particolare attenzione all’Africa, mescolandoli con sonorità contemporanee e momenti di improvvisazione.

Gli organizzatori definiscono l’evento un concerto appassionato, dal sapore di una performance di strada.

Gli artisti sul palco

Grand Tabazù si esibirà con la partecipazione di Camilla Barbarito.

Sul palco: Stéphane Cézard (banjo), Damien Sabatier (sax alto), Aloïs Benoït (tromba), Sébastien Finck e Olivier Peysson (percussioni), Baptiste Sarat (tromba), Adrien Spirli (soubassophone), Lucas Spirli (fisarmonica), Adrien Virat (tecnico del suono).

Parteciperanno inoltre il Corpo Musicale di Usmate Velate diretto da Giancarlo Ghinzani e il Corpo Musicale La Cittadina San Pietro Martire di Seveso diretto da Giuseppe Mauri e Giulio Gianni.

Organizzazione e ingresso

La serata del 23 giugno è organizzata da Musicamorfosi in collaborazione con MondoVisione e Parco Tittoni, con il patrocinio del Comune di Desio. L’ingresso è libero con libera donazione fino a esaurimento posti.

La rassegna “Quattro stagioni di una comunità che cresce” ha preso il via il 28 aprile negli spazi della Basilica di Agliate. In occasione di “Stabat Mater & Jesus’ (blood)”, la mezzosoprano Michela Guerrera è stata accompagnata dall’Orchestra da Camera Canova diretta dal maestro Enrico Pagano, con la partecipazione del Coro Anthem di Monza diretto da Paola Versetti, in collaborazione con Cori Lombardia.

Un calendario diffuso sul territorio

“Quattro stagioni” si inserisce nel programma più ampio dedicato ai 25 anni della Fondazione MB, avviato a dicembre con il concerto di Natale “Note di solidarietà” e sviluppato per tutto il 2026.

I quattro appuntamenti, tutti a ingresso libero fino a esaurimento posti, toccheranno diverse aree della provincia coinvolgendo musicisti professionisti, gruppi corali, bande giovanili, artisti con disabilità e studenti di scuole a indirizzo musicale.

I prossimi appuntamenti

Autunno | sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026

Suoni & Sogni – Villa Sottocasa, Vimercate

Opere musicali e arte visiva tra le sale e i giardini della villa.

Inverno | lunedì 9 novembre 2026

Spirito olimpico & Gipsy Orchestra – Auditorium, Seregno

Un format partecipativo in cui musica e diversità si incontrano, trasformando ogni esperienza in valore condiviso.