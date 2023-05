In occasione dell'ultimo appuntamento della quarta rassegna "Palco & Solidarietà" il prossimo 2o maggio alle 21 al Teatro Oreno la Compagnia La Sarabanda presenta lo spettacolo "Nel silenzio della cella. I segreti della monaca di Monza".

Al Teatro Oreno appuntamento con la solidarietà il prossimo 20 maggio

Uno spettacolo, di cui siamo media partner con Il Giornale di Vimercate e PrimaMonza.it, in cui tutto il ricavato sarà devoluto all'Associazione Claudio Colombo per l'oncologia Onlus.

Lo spettacolo di due atti, che trae spunto dagli atti processuali a Suor Virginia de Leyva e dalla testimonianze autentiche giunte fino a noi, vuole raccontare la storia di questa donna, una storia che tutt'oggi non smette di sedurre.

Il prezzo del biglietto d'ingresso è di 15 euro. Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero 3407333687 oppure rivolgersi alla Libreria il Gabbiano.