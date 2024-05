Torna anche quest'anno "Vimercate dei Ragazzi", il Festival di teatro per le nuove generazioni, che si svolge a Vimercate da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno. L'evento, che è stato presentato oggi, mercoledì 15 maggio, andrà avanti fino a domenica 2 giugno.

Al via il 30 maggio "Vimercate dei Ragazzi"

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Vimercate con la direzione artistica e organizzativa di Campsirago Residenza, delleAli Teatro, Teatro Invito e ArteVOX Teatro. L’ottava edizione del festival cambia date rispetto a quelle tradizionali e coinvolge così, il 30 e 31 maggio, anche gli Istituti Scolastici di Vimercate con spettacoli gratuiti espressamente dedicati ai nidi, alle scuole dell’infanzia, alle classi delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo e Secondo grado. Un’opportunità di grande valore per le scuole del comune Vimercate, che possono scegliere tra gli spettacoli espressamente a loro dedicati e avvicinare così gli studenti al teatro attraverso un’attività nell’ambito scolastico. L’iniziativa per le scuole è realizzata grazie al prezioso contributo di BrianzaAcque.

Cosa c'è in programma

L’ottava edizione del Vimercate dei Ragazzi si compone di quattro giorni di festa, spettacoli per tutte le età, dalla primissima infanzia all’adolescenza, laboratori artistici, concerti, arte di strada e incontri per operatori teatrali, pedagogisti, insegnanti, bibliotecari, educatori e formatori. Musica, colori, teatro e magia animano il borgo di Vimercate in un’esplosione di creatività e partecipazione.

“Vimercate dei Ragazzi è una bellissima tradizione che rinnoviamo ogni anno con grande piacere. Accogliere in città le compagnie teatrali e il loro pubblico di bambini e ragazzi trasforma la nostra città in un grande palcoscenico diffuso, per vivere l’esperienza teatrale innanzitutto come un divertimento e per il suo importante valore formativo. L'atmosfera di festa che si respira in questi quattro giorni riempie Vimercate di tanti colori e di tanti suoni. Agli organizzatori, agli attori, agli animatori e a tutto il pubblico il caloroso benvenuto a nome di tutta la città." ha dichiarato Francesco Cereda, Sindaco di Vimercate.

Dove è in programma la festa

I luoghi del Festival sono il Museo MUST con gli spazi espositivi, la graziosa corte interna e l’Infopoint centrale; Piazza Roma e Piazza Santo Stefano per gli spettacoli di arte di strada, la Giostra di Ariel (un’installazione teatrale fiabesca ed ecologica) e le attività a cura delle associazioni del territorio; la Biblioteca Civica con la sezione ragazzi, le sue aree e l’Auditorium Falcone Borsellino; il Parco Sottocasa che ospiterà gli spettacoli itineranti in natura; il Parco Gussi dove è allestito il palco principale del Festival e una seconda area di spettacolo nel verde. All’interno di Parco Gussi è presente anche la grande yurta, chiamata quest’anno Spazio CEM, dedicata principalmente al laboratorio PARATA! dell’artista Ruggero Asnago, in arte RuGGGe, realizzato grazie al sostegno di CEM Ambiente.

“CEM Ambiente da anni segue il Festival del teatro Vimercate dei ragazzi perché è una rassegna che parla ai giovani e i giovani sono gli interlocutori ai quali anche CEM guarda. Formare in modo consapevole le nuove generazioni è la garanzia di un futuro di cura e sostenibilità ambientale. Non è sempre facile raggiungerle e avere la loro attenzione, ma tramite l’educazione ambientale che facciamo nelle scuole vediamo che i ragazzi sono interessati ad ascoltare e imparare. Sostenendo iniziative come il Festival, rafforziamo e amplifichiamo il nostro messaggio e cogliamo un’occasione in più per ampliare le opportunità di conoscenza per costruire la nuova consapevolezza, così necessaria per un mondo di domani migliore per tutti.” Alberto Fulgione, Presidente di CEM Ambiente.

Il Vimercate dei Ragazzi 2024 presenta 17 titoli che spaziano tra prosa, teatro fisico, circo, teatro in natura, happening di teatro partecipato e teatro di figura. L’ottava edizione porta in scena il debutto nazionale di Ho un bufalo nella testa a cura di Progetto g.g. g.g./Accademia Perduta, la prima nazionale di Pezzettino di Atta Festival dalla Turchia e l’anteprima de Il Giardino segreto di ArteVOX Teatro. La scelta degli spettacoli è stata operata, a seguito di una call pubblica, dalla direzione artistica costituita da un referente per ciascuna delle quattro Compagnie che dirigono il Festival: Giada Balestrini di delleAli Teatro, Michele Losi di Campsirago Residenza, Giusi Vassena di Teatro Invito e Anna Maini di ArteVOX Teatro.

Il festival è infatti anche vetrina nazionale di teatro ragazzi per gli operatori del settore che hanno così occasione di vedere e conoscere compagnie e artisti, non solo provenienti da tutta Italia ma anche da paesi extraeuropei. Saranno infatti ospiti dell’ottava edizione i performer turchi di Atta Festival e il grande artista di strada argentino Brunitus.

Il Vimercate dei Ragazzi è un festival portatore di una duplice anima: una vetrina di spettacoli di compagnie di Teatro Ragazzi, ma anche, e soprattutto, una manifestazione per i bambini, le bambine e le famiglie legata ai luoghi e alla vita della città. Gli spettacoli vanno in scena all’aperto sui palchi dei parchi e del centro di Vimercate; le strade saranno animate da parate circensi e artisti di strada; i cortili ospiteranno piccoli e preziosi scrigni di theatre box.

"Per quattro giorni la nostra città diventa il luogo della rappresentazione teatrale, del racconto, dell'arte e di tutte le relazioni che essa sa creare, in modo vivo e accessibile a tutti e soprattutto fra le generazioni. Un appuntamento cui non possiamo mancare, che anima l'inizio di un'estate ricca di eventi e di spettacoli." Dichiara Elena Lah, Assessora alla Promozione della Città

Il festival è un’importante manifestazione per tutto il comune di Vimercate anche per la sua promozione del tessuto associativo del territorio: oltre alla progettualità espressamente dedicata alle scuole, partecipano al Festival 16 associazioni, cooperative ed enti, il museo MUST e la Biblioteca di Vimercate che propongono attività ad hoc per il festival.

Attività collaterali

Sono infatti moltissime le attività collaterali alla programmazione teatrale: 18 diversi laboratori artistici e musicali per le bambine e i bambini, incontri per gli operatori, percorsi di visita interattiva per esplorare il museo MUST in modo attivo e giocoso, letture animate in biblioteca, attività sportive e di Yoga Family, talk di sensibilizzazione rispetto a importanti temi sociali. In tutti i quattro i giorni di Festival, nella grande yurta (Spazio CEM), del Parco Gussi, ci sarà il laboratorio gratuito e aperto a tutti e tutte a cura dell’illustratore, artista visuale Ruggero Asnago (Ruggge), che sfocerà in un’esplosiva parata finale a chiusura del festival. Durante il laboratorio ad accesso libero dedicato al tema del riciclo e dell’ecosostenibilità si realizzeranno marionette giganti, fantocci, bandiere e stendardi che andranno a comporre la parata finale. Durante il Vimercate dei Ragazzi 2024 inizierà anche il progetto di creazione di un’opera d’arte partecipata a cura di ArteVOX Teatro con la direzione artistica di Rossana Maggi. Il progetto Tra le foglie il tempo sospeso sostenuto da BrianzaAcque, coinvolge bambini e nonni insieme, nella realizzazione di una serie di piastrelle in ceramica che raccontano ricordi, aneddoti e suggestioni legate al parco Gussi, al verde e alle foglie. L’opera finale sarà installata sul muro della casetta d’ingresso di Parco Gussi, entrata da Via XXV Aprile, e inaugurata nell'edizione 2025 del Festival.

Il festival coinvolge quindi davvero tutta la città e le generazioni creando una grande occasione di aggregazione, divertimento, partecipazione e festa comunitaria.

Inclusività

Grande attenzione quest’anno anche al tema dell’inclusività culturale con l’incontro sull’accessibilità nel teatro ragazzi di venerdì 31 maggio e con il progetto sperimentale Il giardino segreto di ArteVOX Teatro che sensibilizza al tema del riconoscimento del diritto alla cultura e all’arte come fondamentale per tutti gli esseri umani e interroga gli operatori sui processi della creazione artistica.

Una delle caratteristiche degli spettacoli del festival è quella di essere opere che possono andare in scena in tutti gli spazi non prettamente teatrali. Molti degli spettacoli in programma quest’anno sono itineranti nei parchi, accompagnando il giovane pubblico alla scoperta della natura ma anche a sperimentare come una storia possa essere sviluppata e rappresentata attraverso un percorso di teatro immersivo e nel paesaggio. Proprio al teatro natura e al teatro nel paesaggio è dedicato l’incontro di sabato 1° giugno nel quale gli autori delle compagnie che presentano spettacoli di teatro in natura si confronteranno con Outdoor education map, progetto di mappatura e luogo di connessione tra soggetti accomunati dalla vocazione per l’incontro con le nuove generazioni e la dimensioni del “fuori”. All’incontro partecipano Michele Losi, presidente e direttore artistico di Campsirago Residenza, l’attrice e regista Ketti Grunchi, le strutture educative, artistiche, teatrali, olistiche, scientifiche, portatrici di uno sguardo attento in una dimensione viva e costante di ricerca.

Eventi per tutte le età

Altra specificità della manifestazione è quella di coinvolgere tutte le fasce d’età, a partire dai neonati fino ai ragazzi e alle ragazze (in programma, per esempio, lo spettacolo di Teatro Invito La colonna infame rivolto a giovani a partire dai 14 anni). Alla primissima infanzia è dedicato l’incontro di giovedì 30 maggio “Pedagogia al centro. La potenzialità nella complicità tra le realtà teatrali e gli organismi di coordinamento pedagogico territoriale.”: a partire dalle esperienze di teatro per i piccolissimi lombarde e, nello specifico la progettualità che vede delleAli Teatro in stretta collaborazione con il CPT vimercatese, l’incontro vuole presentare alla platea delle realtà e delle compagnie che producono e programmano per la primissima infanzia le normative di riferimento nel quadro degli indirizzi definiti dallo Stato e articolati dalle Regioni per studiarne potenzialità e criticità, con una particolare attenzione alla Regione Lombardia. Partecipano all’incontro: Alessandra Anzaghi - delleAli Teatro; Valeria Vismara - Presidente del Coordinamento Pedagogico sistema integrato Zero-sei del vimercatese; Agnese Infantino - Ricercatrice di Pedagogia Generale e Sociale, Università Studi Milano Bicocca; Laura Moretti - Coordinatrice pedagogica dei nidi e della scuola dell’Infanzia Oplà! di Vimercate. Coordina l’incontro Riccardo Colombini di Schedia Teatro che partecipa al progetto Cucù di ASSITEJ ITALIA.

Dopo il successo delle scorse edizioni e il passato della Città dei Ragazzi, il Festival vuole proseguire nel suo intento di creare una “Città dei ragazzi e delle ragazze” rendendo l’intera città di Vimercate luogo a misura delle nuove generazioni, non solo attraverso un’offerta teatrale e artistica, ma anche con iniziative che siano capaci di trasformarla nella Città ideale per i più Piccoli.

Per il terzo anno consecutivo torna la Giuria dei bambini e dei ragazzi che conferirà, nel momento conclusivo del festival, il Premio Città di Vimercate. La Giuria dei bambini e dei ragazzi è un’esperienza particolarmente significativa perché permette a dodici giovani giurati di vedere tutti gli spettacoli del festival, di confrontarsi con registi, attori e autori e di essere seguiti in un processo di apprendimento dei principali elementi dell’analisi critica di uno spettacolo.

A chiudere il festival sarà la grande parata finale, esito dei quattro giorni di laboratorio di Ruggero Asnago: una coloratissima sfilata per festeggiare tutti insieme l’ottava edizione del Vimercate dei Ragazzi, un happening di arte partecipata, una grandissima performance corale e inclusiva.