In occasione del Centenario della Città, l’Assessorato alla Cultura della Città di Desio, in collaborazione e a cura dell'Associazione culturale dei CALABRESI e GRECANICI di CALABRIA "NICOLA ARGIROPULO" presenta, domenica 13 ottobre "Raptim Transit".

Allo spazio Stendhal al un reading teatrale sulla figura di Pio XI

Si tratta di un reading teatrale, in programma allo Spazio Stendhal di via Lampugnani, scritto da Luigi Sclapari e per la regia di Roberto Parma della Foresta di Arden. Si tratta di una narrazione della figura di PIO XI, dalla sua infanzia fino ai patti Lateranensi, passando per il suo sacerdozio e la sua opera pacificatrice.

L'ingresso gratuito con prenotazione www.villeaperte.info/eventi

"Nell'anno del Centenario della Città e nell'attesa del Giubileo 2025 ricordiamo una delle più grandi personalità desiane, Papa Pio XI, al secolo Achille Ratti - dichiara l'Assessore alla Cultura Samantha Baldo - Come Assessore alla Cultura è stato per me un grandissimo onore essere stata coinvolta da Luigi Sclapari fin dalle prime fasi di "Raptim Transit", potendone apprezzare il testo, frutto di anni di studi storici del suo autore. Ho creduto fin da subito in questo importante progetto per la Città di Desio insieme a Roberta Parma che, con la sua preziosa collaborazione e grande professionalità, lo metterà in scena grazie alla partecipazione degli attori della Compagnia di ARDEN - Il Luogo del Possibile. Sarà una grandissima emozione per tutti noi vedere finalmente realizzata questa opera, esito di una significativa collaborazione fra due associazioni del territorio e l'Amministrazione Comunale. Un sentito ringraziamento a Luigi Sclapari e a Roberta Parma e alle due associazioni che rappresentano."

