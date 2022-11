Anche a Carate arriva il Natale: il programma completo delle iniziative

Sabato 17 dicembre 2022

Mercatini di Natale dalle ore 10 alle 18. Mascotte Elsa e Olaf, elfi di Babbo Natale. Dalle 15.00 Spettacolo di burattini “Babbo Natale al villaggio degli Elfi”

Domenica 18 dicembre 2022

Mercatini di Natale dalle ore 10 alle 18. Mascotte Topolino e Minnie, elfe di Babbo Natale.

Dalle 15.00 spettacolo di magia “Pistakkio e la sua magia di natale”

Per tutto il giorno Carrozza con i cavalli di Babbo Natale 9 posti per fare un giro per le vie di Carate.

Venerdì 23 dicembre 2022

Il Palazzo Magico. La magia di Harry a Carate Brianza nelle sale di villa Cusani. Solo su prenotazione alle casette del villaggio.

Venerdì 06 gennaio 2023

Arriva la Befana. In collaborazione con il Moto Club di Carate Brianza le Befane in moto gireranno per le vie del paese partiranno da Villa Cusani soffermandosi nelle varie piazze di Costa Lambro, Agliate e Carate a regalare caramelle a tutti i bambini presenti per poi tornare in Villa Cusani.

Dalle 15 alle 17 Batterissima in tour 2023. Esibizione degli alievi della scuola di Batteria di Carate Brianza.

