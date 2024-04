Anche Desio si appresta a festeggiare l'anniversario della Liberazione. E' tutto pronto in città per la commemorazione che animerà la giornata del 25 aprile prossimo ma anche per tutta una serie di inziative organizzate dalla sezione Anpi locale.

Anniversario della Liberazione, il programma delle iniziative per il 25 aprile a Desio

Giovedì 25 aprile 2024 la cerimonia istituzionale alla presenza del Primo Cittadino e delle Autorità Civili e Militari prenderà avvio alle ore 9 in piazza Giovanni Paolo II, per poi proseguire con la formazione di un corteo verso il cimitero di via Rimembranze, dove sarà celebrata alle 9.30 la Santa Messa presso la Cappella dei Caduti.

Alle 10.15 si sfilerà per le vie Rimembranze, Diaz, Boccaccio e Parco della Resistenza, dove sarà depositata una corona d’alloro al monumento dei Caduti per la Libertà. Si proseguirà lungo via Fratelli Cervi, Corso Italia, Piazza Conciliazione, via Pio XI, via San Pietro e via Lombardia.

La cerimonia, alla quale sarà presente il Corpo Musicale Pio XI Città di Desio, si concluderà presso la sede ANPI di Desio, sempre in via Lombardia, dove dalle 10.45 inizieranno i discorsi commemorativi dedicati alla ricorrenza del 25 Aprile a cura del Primo Cittadino, del Presidente Intesa fra Associazioni d’Arma e di Combattenti Reduci Walter Attisani e del Presidente ANPI di Desio Oriano Tagliabue.

In caso di pioggia alle ore 9.00 presso il Parco della Resistenza - Sindaco e Delegazione d’Arma depositeranno la corona d’alloro al Monumento dei Caduti per la Libertà; alle ore 9.30 Santa Messa presso la Sala Stendhal di Villa Tittoni. A seguire i discorsi commemorativi.

Le iniziative dell'Anpi