Per onorare la memoria del suo fondatore, nonostante le incertezze legate alla pandemia, la Libera Accademia di Pittura di Nova Milanese, con perseveranza, organizza il Premio Vittorio Viviani, arrivato quest'anno alla 23^ edizione. A supportare la realizzazione della rassegna artistica sono l’Amministrazione comunale, il Circolo ARCI “Enrico Rossi” e la Fondazione Rossi di Nova Milanese. La manifestazione ha anche il patrocinio della Provincia di Monza e Brianza.

Aperte le iscrizioni al Premio Vittorio Viviani 2021

Il Premio Viviani è un concorso a libera partecipazione, per accettazione tramite bando e per invito, aperto alle diverse tecniche (pittura, acquerello, disegno, incisione, scultura) e a tema libero. Le iscrizioni sono aperte fino al 11 ottobre, sul nuovo sito web della LAP.

Per la 23^ edizione saranno selezionati 40 artisti, le cui opere saranno esposte dal 13 al 27 novembre negli spazi di Villa Brivio. Una nuova collocazione temporale, al centro dell’autunno, ma sempre nella cornice delle sale del Centro di Cultura di Nova Milanese. L’inaugurazione è in programma sabato 13 novembre, alle ore 17,30. L’esposizione sarà

visitabile negli orari di apertura della biblioteca civica.

Solo nella malaugurata ipotesi che la situazione sanitaria impedisca di svolgere l’evento in presenza, fanno sapere gli organizzatori, come nell’ultima edizione, la mostra potrebbe essere organizzata esclusivamente in digitale.

Seppure con una riduzione del montepremi rispetto all’edizione precedente, a causa del momento difficile per l’associazionismo per via della pandemia, anche per il 2021 il Premio Vittorio Viviani, nel suo piccolo, si conferma nella volontà di valorizzazione della pratica artistica diffusa, con uno sguardo rivolto soprattutto ai giovani.

I premi

Come tradizione, il concorso vedrà l’assegnazione di due premi acquisto: il Premio Vittorio Viviani, del valore di 1.000 euro, patrocinato dal Comune di Nova Milanese, e il Premio Città di Nova Milanese, del valore di 500 euro, finanziato dal Circolo ARCI “Enrico Rossi”. Le nuove acquisizioni andranno ad incrementare le due collezioni d’arte, quella del Municipio e quella del Centro sociale di via Togliatti, costituite grazie al costante sostegno alla rassegna

annuale, segni tangibili della benemerita azione di sostegno all’attività artistica.

Un terzo riconoscimento speciale

In questa edizione si aggiunge un terzo e speciale premio acquisto, del valore di 500 euro e sostenuto dalla LAP, dedicato al centenario dalla fondazione della Scuola professionale di Disegno di Nova nel 1921. Un modo per ricordare quella esperienza educativa, in cui la Libera Accademia di Pittura ha radici. E’ prevista anche l’assegnazione della medaglia in bronzo della LAP e altri riconoscimenti potrebbero aggiungersi in sede di premiazione.