Aperte le iscrizioni per Miss Giussano sotto le stelle

Sono aperte le iscrizioni per partecipare, sabato 28 giugno, alla quattordicesima edizione di Miss Giussano sotto le stelle.

L'evento, lo ricordiamo, è organizzato da Giussano Incentro e Pro Loco e si terrà nella splendida cornice del parco di Villa Sartirana a Giussano. Un appuntamento, ormai “storico” per la città e il territorio, che unisce eleganza, bellezza, talento e spirito di comunità, confermandosi manifestazione capace di coinvolgere il pubblico di tutte le età.

La conduzione sarà affidata, come ormai piacevole consuetudine alla professionalità ed esperienza di Davide Colavini. Gli organizzatori stanno iniziando a definire gli ultimi dettagli della serata che si annuncia anche quest’anno elettrizzante e piena di sorprese con l’obiettivo di non deludere le aspettative del pubblico che accorre sempre numeroso per un evento entrato ormai nel cuore di tutti.

E stando alle indiscrezioni raccolte dalla voce degli organizzatori non mancheranno sorprese e novità per una serata di emozioni, musica e bellezza sotto le stelle di Giussano.

Le iscrizioni a questa edizione 2025 che decreterà chi “strapperà” il titolo alla vincitrice dello scorso anno, Krystal Camanzo, 18enne di Besana, sono ancora aperte.

Per informazioni e adesioni è infatti possibile telefonare ai numeri 348/3208596 – 338/8456664 oppure una mail all’indirizzo proloco.giussano@gmail.com