Uno spettacolo per i passanti che si sono fermati a guardarli. Parliamo dei ballerini di tango argentino che sabato 14 settembre si sono ritrovati nella piazza davanti al Comune di Seregno per esibirsi.

Ballerini di tango argentino si ritrovano in piazza a Seregno per ballare

La Piazza della suggestiv fontana del Mangia Bagaj si è trasformata per la prima volta in un incantevole palcoscenico per una serata di tango Argentino indimenticabile. I ballerini, amatoriali, provenienti da varie località del Nord Italia, si sono riuniti dalle 20:00 alle 23:00, approfittando della fresca serata settembrina.

L'evento è stato reso possibile grazie al supporto dell' Assessore Galbiati, nonché del Dirigente Sparago del Comune di Seregno e del Comandante della Polizia Locale Trope. La loro collaborazione ha garantito il successo della manifestazione, permettendo ai ballerini di esprimere la loro passione in un'atmosfera unica e suggestiva.

L'omaggio a Ettore Pozzoli

Nel corso della serata, i ballerini hanno voluto rendere omaggio al compositore seregnese, Maestro Ettore Pozzoli, esibendosi sulle note del suo celebre “Valzer da Concerto”.

Numerosi passanti, incuriositi e sorpresi dall'eleganza dei ballerini, si sono fermati per ammirare le loro evoluzioni, immortalando i momenti più emozionanti con i loro cellulari. La serata ha regalato a tutti i presenti un'esperienza indimenticabile, fatta di musica, danza e convivialità.

(foto copertina "Street tango Seregno")