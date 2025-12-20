Il pubblico delle grandi occasioni ha riempito il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano in occasione del Concerto di Natale dedicato alle Socie e ai Soci della Banca di Credito Cooperativo Carate Brianza e Treviglio che si è tenuto giovedì 18 dicembre. Circa 1.400 persone vi hanno assistito.

BCC festeggia il Natale con i soci al Teatro Lirico Giorgio Gaber

Protagonista della serata è stato uno dei principali interpreti della canzone d’autore italiana, che ha proposto un viaggio

musicale attraverso i brani più rappresentativi del proprio percorso artistico, coinvolgendo il pubblico in un clima di forte

partecipazione ed emozione. Un concerto pensato come occasione di incontro e di condivisione, in linea con i valori

cooperativi che da sempre caratterizzano l’identità della Banca.

Nel corso della serata è stato richiamato il valore della fiducia, parola dell’anno secondo Treccani, quale elemento

fondante del rapporto tra BCC e i propri Soci.

«La fiducia è il legame ci unisce ed è il motore delle nostre azioni quotidiane – ha dichiarato Ruggero Redaelli,

Presidente della Banca di Credito Cooperativo Carate Brianza e Treviglio – E’ciò che ci consente di costruire valore nel tempo, rafforzando relazioni, comunità e senso di appartenenza. Serate come questa rappresentano un’espressione concreta del nostro essere cooperativa e del nostro fare mutualistico».

Il Concerto di Natale si inserisce all’interno di un articolato programma di iniziative dedicate ai Soci per il 2025, che

conferma l’attenzione di BCC Carate e Treviglio alla dimensione sociale, culturale e formativa. Il calendario ha infatti

previsto numerosi viaggi e iniziative culturali, incontri con esperti su temi di attualità economica e sociale, momenti di

festa e consegna di borse di studio agli studenti figli dei Soci.

Attraverso queste attività, BCC Carate e Treviglio rinnova il proprio impegno a favore della partecipazione attiva dei Soci

e del rafforzamento del senso di comunità, elementi distintivi del modello di Credito Cooperativo.

La significativa adesione registrata per la serata milanese conferma l’apprezzamento dei Soci per iniziative che uniscono

cultura, relazione e valori, e testimonia il ruolo della Banca come punto di riferimento non solo economico, ma anche

sociale e culturale nei territori in cui opera.