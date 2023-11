In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, l’artista Emanuela Montorro, presentata in questa importante occasione da MIA - Monza International Art, torna nel comune di Besana Brianza ospite all’interno della Serra di Villa Filippini con la sua collezione di Opere d’Arte realizzate per il progetto “Parole dell’Anima” che verrà esposto durante il fine settimana del 18 e 19 novembre.

Besana ospita Emanuela Montorro e i suoi quadri contro la violenza sulle donne

Sabato 18 il comune di Besana, insieme ad altri 13 comuni, ha organizzato una marcia solidale contro la violenza sulle donne che si concluderà all’interno del parco di Villa Filippini. Qui interverrà il Sindaco e verranno presentate diverse iniziative.

Corsi di difesa personale, interventi e testimonianze dell’UNAVI, Unione Nazionale Vittime, balletti di danza classica dell’Accademia di Danza Giselle, accompagneranno lo spettatore durante la mostra curata da Francesca Provetti, direttrice della galleria MIA di Monza, interverrà inoltre lo storico e critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso.

L’esposizione proseguirà nel fine settimana successivo in Villa Filippini in occasione della giornata dedicata a Santa Caterina.

Le opere di Emanuela Montorro mostrano volti di donne piangenti che hanno subito un trauma o una violenza, ma non si sono arrese. Guardano avanti, fiere di essere donne. Guardano il futuro con fierezza perché la vita continua e tutto si può superare con forza e tenacia.

La pittrice in breve

Emanuela Montorro, pittrice nata a Monza e residente a Monticello Brianza è presente sul territorio Brianzolo da oltre 25 anni con numerose attività espositive e nota in tutta Italia ed Europa grazie alle sue opere che sono state esposte da nord a sud in diverse gallerie, iniziative e fiere di settore.

La Montorro ha esposto le sue opere anche all’estero in diverse località Europee e oltre oceano portando la sua Arte negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi.

In mostra opere inedite

Per questa particolare edizione Besanese, la Montorro ha deciso di mettere in mostra alcune opere inedite realizzate tra il 2005 e il 2015 che come supporto, anziché la comune tela, hanno delle lenzuola rinvenute dallo smantellamento dell’ospedale Vecchio di Monza che ospitava il reparto di neonatologia.

L’obiettivo della pittrice era quello di trasformare la sofferenza assorbita dal tessuto delle vecchie lenzuola usate nei letti di partorienti e malati che hanno attraversato momenti di dolore e sofferenza, in energia positiva dando al tessuto una nuova vita e permettendo di trasmettere forza, gioia, speranza e amore.