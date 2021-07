Brianza Beer Festival al Parco Tittoni di Desio

Ritorna a Parco Tittoni di Desio il tradizionale appuntamento con l’edizione estiva del BBF - Brianza Beer Festival, l’evento che dal 2016 promuove la cultura della birra artigianale nel territorio della Brianza.

Brianza Beer Festival a Desio fino al 1 agosto

Anno dopo anno, il Brianza Beer Festival ha acquisito una solida notorietà anche al di fuori della Lombardia tra i fedelissimi della birra. Per la sesta edizione si è pensato di ampliare la durata della manifestazione (5 giorni e non più 3), e di portare a ben 100 il numero di birrifici partecipanti. Per ognuno di loro una storia, 100 modi di intendere e di preparare una delle bevande più antiche di sempre.

Curiosità, trucchi e segreti del mondo della birra

BBF 2021 è un'occasione per assaporare le opere d'arte della tradizione brassicola italiana, soddisfare le proprie curiosità con i mastri birrai e naturalmente trascorrere una piacevole serata a Parco Tittoni. Ci saranno anche workshop, momenti di approfondimento per scoprire curiosità, trucchi e segreti del mondo della birra, e non solo: ci saranno anche due momenti dedicati al sidro e ai distillati.

Orari e programma

Gli orari del Festival: da mercoledì a sabato dalle 18 alle 2, domenica dalle 12 a mezzanotte.

Mercoledì 28 luglio, alle 21: introduzione ai sidri con Efrem Borroni, degustatore di birra e sidro, formato alla Beer&Cider Academy di Londra, sake sommelier con una formazione da birraio presso l'accademia Dieffe.

Giovedì 29 alle 21: dalla birra ai distillati, alla scoperta del new make.

Sabato 31 alle 21: il Quizzettone... al buio: quattro assaggi di birre in stili diversi

Domenica 1 agosto alle 18: Brianza Beer Factor. L'invito è quello di portare le proprie birre e falle assaggiare ai mastri birrai e agli addetti ai lavori per ascoltare i consigli dei professionisti.

Inoltre, martedì 3 agosto, Cinema all'aperto con “Palm Springs, vivi come se non ci fosse un domani”. Regia di Max Barbakow. Con Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Meredith Hagner, Camila Mendes. La proiezione inizia alle 21.30.