Brianza Classica celebra i 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni

Brianza Classica, la rassegna dell’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli, giunta alla sua XX edizione, torna con due appuntamenti dedicati ai 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni.

Sabato 29 aprile alle 11.30, presso l’Auditorium Comunale di Seregno, è prevista una matinée dedicata a I Promessi Sposi. Pensato principalmente per coinvolgere i più giovani, il concerto interattivo del ciclo Fiabe In…cantate, è ideale per gli studenti dalle classi quinte delle primarie e per i ragazzi delle scuole Secondarie di Primo Grado, ma aperto a tutto il pubblico che vorrà partecipare e farsi trasportare “su quel ramo del lago di Como”.

Uno spettacolo a Seregno

Lo spettacolo, portato in scena dal gruppo Piccoli In…canti è un momento di musica condivisa, dove artisti e spettatori si scambiano i ruoli. Il pubblico partecipa attivamente utilizzando voce e corpo, gli strumenti che ha a disposizione in quel momento. Un interscambio continuo di stimoli musicali tra i partecipanti e i musicisti permette al concerto di “crearsi” in itinere: palco e platea si confondono e diventano un unico spazio sonoro, un’alternanza di scene recitate, esecuzioni musicali e interazioni con il pubblico. L'ingresso è a ingresso libero.

E un reading concert a Monza

Venerdì 5 maggio l’appuntamento è alle 21 presso la Sala Maddalena a Monza, con il reading concert Manzoni, il 5 maggio: il mito dell’eroe Napoleone e la Terza Sinfonia di Beethoven. Con il supporto di proiezione di immagini ed esecuzioni dal vivo a opera del quartetto d’archi The Palm Court Quartet formato da David Simonacci e Daniel Myskiv ai violini; Lorenzo Rundo alla viola e Giorgio Matteoli al violoncello, lo spettacolo indaga il rapporto tra Manzoni e il mito dell’eroe Napoleone prendendo spunto dall’Ode manzoniana Il 5 maggio. La relatrice, Evy De Marco, insegnante di conservatorio e Assessore alla Cultura Istruzione Politiche del Lavoro Pari Opportunità presso il Comune di Arcore, durante la conferenza-concerto sottolineerà i punti di contatto tra il genere sinfonico e quello dell’ode letteraria chiudendo così il cerchio tra Manzoni, Napoleone e il genere sinfonico, di cui Beethoven fu un protagonista assoluto. Le studentesse del Liceo Zucchi di Monza, Matilde Turola di 3C e Alice Battaglieri di 3A leggeranno al pubblico Il 5 maggio.

Il Concerto sarà preceduto alle ore 20.40 da un Preludio Giovanile: il violinista Marcello Maria Pozzi eseguirà pagine di Rode e Dont.

L'ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria

Per prenotare: telefonare o scrivere al numero 335.5461501 a partire dal lunedì prima del concerto, dalle 8 alle 20.