Brugora, il Covid ferma ancora la festa ma non la messa con il "balon che brusa"

L'emergenza sanitaria non ancora sopita ha messo nel cassetto anche l'edizione 2021 della tradizionale festa di Brugora, a Besana in Brianza, Ma non la messa con il «balon che brusa» che sarà celebrata oggi, domenica 27 giugno 2021.

Il Covid ferma la festa di Brugora

Purtroppo anche quest’anno, a causa della pandemia, ci vediamo costretti a ripetere una scelta molto sofferta, ma quasi obbligatoria, presa in piena coscienza dei tempi che stiamo vivendo e sempre con l’interesse per la buona salute di tutti.

Così Giuseppe Paleari, pilastro di«Brugora in Festa», ha annunciato a malincuore l’annullamento per il secondo anno consecutivo della tradizionale manifestazione.

La festa di Brugora rappresenta da decenni un appuntamento fisso per tutti i besanesi e non solo: una ricorrenza amatissima, che si svolge nel mese di giugno, caratterizzata da una grande varietà di eventi, musica dal vivo, balli e tanto buon cibo.

La messa sarà comunque celebrata

Vogliamo scusarci con tutti coloro che, come noi, hanno a cuore e sentiranno la mancanza della nostra tradizionale festa, ringraziamo nuovamente gli sponsor, gli artisti, i fornitori e tutti i volontari per il caloroso supporto - ha continuato Paleari - Non si tratta di un addio, ma di un arrivederci al prossimo anno, sempre più carichi e desiderosi di poter organizzare una festa ancora più grande e memorabile di quanto non sia mai stata. Nel mentre, vi aspettiamo tutti a messa!

Anche se «Brugora in Festa» è stata annullata, infatti, la celebrazione eucaristica con il «balon che brüsa» si terrà come di consueto oggi, domenica 27 giugno 2021, alle 10.30, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo.