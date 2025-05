Sono arrivati con i loro Bulldog Inglesi da tutta Italia per partecipare 28° #BulldogDay nazionale e benefico del CABI - Club Amatori Bulldog Inglese - raduno cinofilo amatoriale dedicato ai bulldog inglesi.

Bulldog Inglesi da tutta Italia per l'evento benefico

L'appuntamento domenica 4 maggio a Seregno ha riunito ben 250 bulldog inglesi da ogni parte della Lombardia e della Penisola, persino dalla Svizzera, accompagnati da oltre 500 appassionati della razza di tutte le età, partiti per raggiungere il mega raduno cinofilo benefico.

Presenti negli spazi dell’area cani del Parco 2 Giugno alla Porada anche gli amici dell’associazione EBRI – English Bulldog Rescue Italia, che hanno raccolto fondi a favore dei bulli meno fortunati.

Grande la soddisfazione degli organizzatori:

“Non possiamo che essere soddisfatti e orgogliosi dell’ottima riuscita di questo bellissimo raduno amatoriale, nonostante il tempo incerto hanno partecipato un numero immenso di appassionati e bulldog: è stato emozionate tornare nello stesso luogo dove tutto cominciò nel 2014 con il primo #BulldogDay grazie a Ugo, il mio meraviglioso primo bullo che ha terminato il suo viaggio a oltre 11 anni lo scorso luglio lasciando un ricordo e un segno indelebile in tutti noi – spiega Matteo Gavioli, fondatore del CABI - Club Amatori del Bulldog Inglese – Ma la gratificazione più grande è proprio la possibilità di conoscere tantissime persone che hanno percorso centinaia di chilometri per vivere una giornata insieme. Tutti accomunati da un’unica passione: quella per il bulldog inglese, un cane magnifico che v’invitiamo a conoscere ai prossimi #BulldogDay che organizzeremo in giro per l’Italia. Voglio ringraziare con il cuore tutti i partecipanti e i partner che hanno reso possibile questa giornata indimenticabile”.

Il commento dell'assessore

La soddisfazione è condivisa anche dall’Amministrazione Comunale di Seregno, città che ha patrocinato l’evento:

“Una giornata all’insegna degli animali e di quanto possano restituirci con il loro affetto e compagnia – sottolinea Bruno Sforna, assessore all’ambiente, tempo libero e politiche giovanili – Un ringraziamento al CABI - Club Amatori Bulldog Inglese per che per il loro raduno hanno pensato ad un gradito ritorno nella nostra città, dove avevano dato vita alla prima edizione di questo evento. Un ringraziamento anche a tutti i partecipanti, con oltre 250 cani provenienti da tutta Italia, che hanno riempito di gioia una delle due aree cani del parco 2 Giugno”.

Foto 1 di 14 Foto 2 di 14 Foto 3 di 14 Foto 4 di 14 Foto 5 di 14 Foto 6 di 14 Foto 7 di 14 Foto 8 di 14 Foto 9 di 14 Foto 10 di 14 Foto 11 di 14 Foto 12 di 14 Foto 13 di 14 Foto 14 di 14

Tante attività

Nel corso del pomeriggio nel verde della Brianza i numerosissimi partecipanti hanno preso parte anche a iniziative “bullose” ad hoc che hanno riscosso grande successo: la dottoressa Marta Pozzoli della Clinica Veterinaria Gammavet di Seregno ha tenuto un momento di divulgazione sulla cura del bulldog inglese in estate e ha risposto alle tante curiosità dei presenti.

Presenti per vegliare sulla salute dei “bulli” anche i volontari Ambulanze Veterinarie ODV, un’organizzazione di volontariato che opera senza fini di lucro nata per aiutare le famiglie e i loro simpatici amici nel caso in cui necessitino di un tempestivo primo soccorso. Durante l’evento sono state proposte anche delle divertenti e didattiche attività cinofile da vivere con gli amici a quattro zampe grazie agli esperti del centro cinofilo Nose Park di Seregno, che hanno allietato il pomeriggio dei partecipanti con l’agility dog e giochi olfattivi per stimolare l’attività sensoriale dei “bulli” e attività ad hoc per la ricerca delle persone disperse.

Inoltre presente anche l’artista specializzata in ritratti di bulldog inglesi Melissa Truncellito, che ha mostrato la sua preziosa arte pittorica a tutti i presenti destando molto interesse. La giornata si è poi conclusa con la tradizionale stilosa sfilata sul red carpet “bulloso” a cura di Bullfit Fashion e con presentazione dei prodotti Bullcare pensati appositamente per la cura e il benessere dei bulldog.