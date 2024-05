Al parco le fotografie dei nostri amici cani e gatti

Torna il concorso fotografico "Uno scatto al tuo gatto, al tuo cane", promosso dall’associazione Cani e mici per amici di Seregno e giunto alla nona edizione. L’iniziativa è in programma il 25 e 26 maggio presso il Centro servizi ambientali di via Alessandria nel parco 2 Giugno alla Porada.

Il concorso fotografico su cani e gatti

La partecipazione è aperta ai fotoamatori, due le categorie in gara: adulti e studenti (fino alla scuola secondaria di primo grado). Ogni partecipante può presentare un massimo di due opere che devono ritrarre unicamente cani e/o gatti, senza la presenza di umani. Il concorso contribuirà a raccogliere fondi e sarà l’occasione per illustrare i progetti dell’associazione, fondata nel 2010 con l’obiettivo di tutelare i diritti degli animali, e contribuire alla nuova oasi felina. Iscrizioni online: https://forms.gle/ uABVHGqXszaGkhyXA

L'oasi felina Miciolandia

"Ci occupiamo quotidianamente del mantenimento, cura e sterilizzazione dei gatti delle colonie feline stanziate in Brianza, per un totale di circa duecento felini, oltre ad attivarci in situazioni di emergenza che coinvolgono sia cani che gatti", spiega Alessia Resnati, referente del gruppo. Da quest'anno a Seregno sarà attiva l'oasi felina Miciolandia, a cui l’associazione lavora ormai da parecchi anni, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.