Carate celebra la grande arte: dal 17 ottobre in mostra un capolavoro di Tiziano

Sarà Villa Cusani Confalonieri a Carate Brianza ad ospitare la seconda edizione de «La Grande Arte in Brianza», rassegna itinerante istituita dalla «Fondazione Costruiamo il Futuro» con l’obbiettivo di coniugare arte, comunità e sviluppo locale.

Mostra gratuita in villa Cusani a Carate Brianza

Dal 17 ottobre e fino al primo dicembre, nella Sala del Camino al pian terreno della storica dimora seicentesca comunale, verrà esposta gratuitamente al pubblico un’opera di Tiziano Vecellio, maestro del colore, esponente della scuola veneziana e considerato uno dei più grandi artisti del Cinquecento e di tutta la storia dell’arte italiana ed europea.

L’Amministrazione comunale si è aggiudicata nei giorni scorsi la manifestazione d’interesse per presentate una proposta di coprogettazione e coesecuzione della seconda edizione della mostra, riproposta dopo il grandissimo successo che l’iniziativa della Fondazione Costruiamo il Futuro aveva riscosso lo scorso anno con l’esposizione in Villa Confalonieri a Merate de «Il Narciso» del Caravaggio. La presentazione ufficiale dell’evento promosso dalla Fondazione, insieme alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo e al supporto di importanti sponsor, è attesa nella conferenza stampa al Ministero della Cultura a Roma in programma a metà settembre.

La grande iniziativa culturale - la più importante mostra mai allestita in città per il valore dell’opera d’arte che verrà ospitata - impegnerà l’Amministrazione comunale a reperire un sofisticato climabox utilizzato per garantire la massima sicurezza alla preziosa tela di Tiziano, ma anche ad arruolare oltre centinaia di volontari per gestire l’afflusso dei visitatori (ne sono attesi oltre 40 mila, ndr), un puntuale servizio di vigilanza e ad organizzare tutta una serie di eventi collaterali con laboratori didattici per le scuole di tutto il territorio.

«Sarà l’evento più importante che la nostra città abbia mai ospitato a livello culturale»

La soddisfazione è tutta nelle parole del sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian che, insieme all’assessore alla Cultura e alla Giunta, ha lavorato nei mesi scorsi per «regalare» alla comunità e al territorio un autentico gioiello d’arte del maestro Tiziano Vecellio, uno dei più grandi pittori del Rinascimento europeo.

«E’ davvero la classica “ciliegina sulla torta” di un lungo percorso che abbiamo avviato nel 2018 in occasione del nostro primo mandato per valorizzare e dare lustro a Villa Cusani. Negli ultimi anni la villa comunale ha ospitato eventi, mostre, rassegne, oltre ad essere diventata la casa delle associazioni che promuovono cultura e socializzazione. Siamo felici che questo evento, per il quale ringraziamo la Fondazione Costruiamo il Futuro e gli sponsor che sostengono il progetto La Grande Arte in Brianza, potrà contribuire a richiamare in città decine di migliaia di visitatori. Sarà un’opportunità che cittadini e commercianti dovranno e potranno cogliere. Saranno coinvolte le scuole, con visite e laboratori tematici, ma anche le aziende che avranno l’opportunità di vivere un evento esclusivo, creato su misura personalizzato in base alle diverse esigenze, dalla possibilità di una visita privata all’esposizione, arricchita da approfondimenti sull’opera, fino alla realizzazione di momenti di networking in una cornice prestigiosa», ha spiegato Veggian.

La macchina organizzativa a livello comunale si è già messa in moto, per coinvolgere associazioni e volontari: «Serviranno tutte le risorse disponibili - ha detto l’assessore alla Cultura, Luca Cesana - per la gestione delle visite, l’accoglienza e l’organizzazione delle giornate. Un grande evento chiama all’appello una grande comunità per un’occasione unica che porterà Carate Brianza al centro dell’attenzione culturale del territorio e non solo. E proprio qui entrerà in gioco anche la straordinaria rete di associazioni, che da sempre dimostrano passione e disponibilità».