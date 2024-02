Tutto è pronto a Vimercate per il Carnevale 2024. Un evento sempre molto atteso ed apprezzato da tutta la cittadinanza e che attira ogni anno anche il pubblico dei paesi vicini.

Carnevale a Vimercate: appuntamento sabato 17 febbraio

Un pomeriggio da vivere tutti insieme quello di sabato 17 febbraio, sul percorso nel centro cittadino con ritrovo in piazzale Martiri Vimercatesi alle ore 14.00 per poi attraversare via Ronchi, Crocifisso, piazzale Marconi per poi proseguire nel centro storico da via Vittorio Emanuele II, piazza Roma, via Leonardo da Vinci, piazza santo Stefano e via Mazzini per concludersi in via Valcamonica presso il Centro Giovani le Cristo re.

Un corteo di maschere dal tema "Comics & birds day" che porteranno colore e festa. A tenere le fila dal punto di vista organizzativo sarà anche quest'anno la Pro Loco con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

Per chi volesse sfilare con la Pro Loco di Vimercate può contattare il numero 3925343944

In caso di maltempo la sfilata verrà annullata.