Cinema all'aperto a Vimercate: in partenza la rassegna in Villa Sottocasa

Dal 30 luglio Vimercate d'Estate alza il sipario sul cinema, con la rassegna all'aperto nel cortile d'onore di Villa Sottocasa.

In cartellone ci sono 5 proiezioni la settimana (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica), fino all'1 settembre, con i film più significativi della stagione 2023-2024 e 4 proposte nell’ambito di MarzoDonna tutto l’anno.

Fra le pellicole in programma il film italiano più premiato della stagione “C’è ancora domani”, di Paola Cortellesi e “Io Capitano”, di Matteo Garrone; fra le produzioni estere “Perfect days” di Wim Wenders e il premio Oscar “Anatomia di una caduta”. Il programma completo è disponibile sul sito internet comunale o su www.vimercatedestate.it

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.15, biglietti euro 6,00 (intero), ridotti a euro 4,00 per over 65 e under 26.

I film di produzione europea beneficiano del biglietto unico scontato a 3,50 euro, grazie all’iniziativa CINEMA REVOLUTION, promossa dal Ministero della Cultura anche per questa stagione estiva.

Non sono previste prevendite e prenotazioni online. L'accesso è consentito dalle ore 20.30 fino ad esaurimento dei posti disponibili e in caso di maltempo lo spettacolo è annullato.

Gli aggiornamenti su eventuali annullamenti sono disponibili sui profili Facebook e Instagram @vimercatechespettacolo