Tempo libero

Tante iniziative nell'ambito del centenario della nascita di Luca Crippa e della manifestazione "Trenta Giorni di Cultura".

Il mese di maggio a Seregno caratterizzato da tantissime iniziative legate al centenario della nascita del pittore Luca Crippa (le cui

celebrazioni sono incentrate attorno alla mostra diffusa “Luca Crippa. Pioniere del Surrealismo italiano) e al tradizionale palinsesto di “Trenta Giorni di Cultura”, promosso dalle associazioni della Consulta della Cultura.

Con le associazioni seregnesi un maggio ricco di iniziative

Da un lato dunque gli eventi legati al Centenario di Luca Crippa. Oltre alla programmazione ufficiale, prodotta e realizzata direttamente dal Comune di Seregno, il programma delle celebrazioni si arricchisce di un cartellone di eventi promosso e realizzato dalle associazioni del territorio. Questo con un duplice obiettivo: da un lato moltiplicare le opportunità di divulgazione della attività artistica di Luca Crippa, dall’altro decretare la riappropriazione da parte della comunità civica di una figura di grande seregnese troppe volte non adeguatamente valorizzata.

A completamento di questa offerta culturale, un programma di eventi legati alla promozione della storia e delle tradizioni locali, ma anche della poesia e della musica.

Il Centenario di Luca Crippa con le associazioni culturali della Città

Programma

Sabato 30 aprile - ore 17 - Sala Gandini, via XXIV Maggio

LUCA CRIPPA E LE NAVI

Conferenza con Carlo Perego

A cura di Famiglia Artistica Seregnese

Mercoledì 11 maggio - ore 10 - Museo Vignoli

IMPRONTE SONORE. Interazione tra disegno e musica, tra le opere di Luca Crippa

a cura di Andrea Strizzi con studenti di Brera

Sabato 14 maggio - ore 17 - Sala Gandini, via XXIV Maggio

Il GENIO LUCA CRIPPA

Conferenza con Vincenzo Guarracino

A cura di Famiglia Artistica Seregnese

Sabato 21 maggio - ore 17 - Sala Gandini, via XXIV Maggio

Presentazione del saggio “LUCA CRIPPA. ITINERARIO DI UN ARTIFEX. FLAMINIO GUALDONI”

Incontro di Alessandro Savelli con l’autore Emilio Gualdoni

A cura del circolo culturale Seregn de la Memoria

Dal 14 Maggio al 29 Maggio - Museo Vignoli

LUCA CRIPPA – UN ARTISTA ATTUALE

Laboratori pratici d’incisione

- Eventi su appuntamento per le scolaresche

- Domenica 22 Maggio: laboratori aperti per adulti 9:30 – 12 e14 – 17:30

- Mercoledì 23 Maggio: Scuola esperienziale AdArtem 9 – 12

- Sabato 28 Maggio: laboratori aperti per adulti 14 – 17:30

A cura di associazione culturale Jam Factory

Domenica 29 maggio - ore 17 - piazza Risorgimento

CRAZY BREATH

Concerto di fusione tra suoni classici e suoni generati elettronicamente per flauto e clarinetto su opere di compositori contemporanei

A cura dell’associazione Early Music all’interno della rassegna Brianza Classica

Sabato 4 e domenica 5 giugno – circolo culturale San Giuseppe

Mostra delle incisioni realizzate durante i laboratori del Museo Vignoli

A cura dell’Associazione Jam Factory

Apertura mostra: 4 e 5 giugno dalle 16 alle 19.

(nella foto in anteprima una delle opere di Luca crippa)