In occasione delle festività natalizie torna la rassegna “Feste Insieme” organizzate dagli Assessorati alla Promozione della Città e alla Vimercate delle Opportunità.

Concerti, spettacoli, laboratori e mercatini: è il Natale di Vimercate

Concerti, eventi, spettacoli, laboratori e mercatini che accompagneranno i cittadini vimercatesi nell’attesa del Natale, durante le

feste fino a concludersi l’8 gennaio.

Gli eventi si terranno nel centro cittadino ma anche nella frazioni. Alla realizzazione del ricco programma di eventi ha collaborato la ConfCommercio di Vimercate, la Comunità Pastorale Beata Vergine del Rosario, le associazioni vimercatesi che hanno aderito alla call lanciata dal settore cultura comunale.

Il programma completo delle iniziative

PARATE NATALIZIE - Domenica 4, 11 e 18 dicembre

Sfilate per le vie del centro storico con trampolieri, musiche e danze natalizie, percussioni, acrobazie e luci.

A cura di Teatro dell'Aleph | Ore 16.30-18 | Centro storico Vimercate | Partecipazione libera |

cultura@comune.vimercate.mb.it

WINTER LABOMUST - 11 e 30 dicembre e 6 gennaio

Laboratori per bambini 6-10 anni al MUST Museo del territorio .

Dom 11/12: AUGURI POP-UP! Coloratissimi biglietti per auguri "esplosivi"!

Ven 30/12: PAESAGGI INVERNALI. Cartoline storiche da personalizzare

Ven 6/1: MAGICHE CORONE. Ispirate dai Re Magi e dipinte con spezie

Ore 16 (durata 90’) | Via Vittorio Emanuele II 53 | Costo: 7 € a bimbo

Info e prenotazioni: info@museomust.it – 0396659488

CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE BENEMERENZE CIVICHE - Giovedì 15 dicembre

Ore 18 | Sala Cleopatra di Palazzo Trotti, piazza Unità d'Italia 1

ASPETTANDO IL NATALE! -Sabato 17 dicembre

Letture teatrali per festeggiare in compagnia per bimbi 6-10 anni

A cura di Biblioteca civica e Pandemonium Teatro | Ore 16.30 | Biblioteca, Sala ragazzi

Ingresso gratuito con prenotazione: 0396659281 - biblioteca.vimercate@cubinrete.it

PANETTONE SOTTOCASA - Domenica 4 dicembre

Festa mercato dedicata al panettone artigianale di qualità. Pasticcerie e gelaterie del territorio presenteranno

e venderanno le loro delizie | Ore 10-19 | Villa Sottocasa, via Vittorio Emanuele 53 Info:

m.vimercate@unione.milano.it – 039667101

MERCATINI ASPETTANDO IL NATALE - Domenica 11 e 18 dicembre

Ore 13-19.30 | Piazza Santo Stefano e Piazza Castellana

IL LINGUAGGIO DEL LEGNO - Dal 3 al 30 dicembre

A cura di Pro loco Vimercate. Mostra di scultura lignea con le opere di sei artisti vimercatesi: G. Gianni, M.

Ghislotti Bonaldi, M. Montefiori, S. Pezzini, G. Piras e C. Santavenere

Inaugurazione 3/12 ore 17 | Via Cavour 41 | Orari di apertura: lun-ven ore 16-19 e sab-dom ore 10-12 e 16-

19 (chiusa 24, 25, 26/12) | Ingresso libero | www.prolocovimercate.it – 3925343944

STORIE DI CARTA PER LE FESTE - Domenica 4 dicembre

A cura di Associazione Improvincia. Spettacolo di improvvisazione teatrale in cui i protagonisti saranno i libri

e il Natale. Bambini e genitori creeranno il racconto interagendo con gli attori | Ore 16 | Auditorium Biblioteca

Ingresso gratuito con prenotazione: improvincia@gmail.com – wa 3518721646

NATALE 2022, IL NOSTRO CONCERTO - 8, 11, 17 e 29 dicembre

Concerti corale del Gruppo Musicale Amici&Voci con brani della tradizione natalizia internazionale

Gio 8 ore 16: Chiesa S. Giacomo e Cristoforo, Ruginello

Dom 11 ore 16: Chiesa Beato A.C. Ferrari, San Maurizio

Sab 17 ore 21: Santuario Beata Vergine del Rosario

Gio 29 ore 21 | Chiesa San Michele, Oreno

Ingresso libero e gratuito | Info: info@amicievoci.it

L’ALBERELLO - Domenica 11 dicembre

A cura di delleAli teatro. Spettacolo per bambini da 1 a 3 anni con Alessandra Anzaghi e Giancarlo Nino Locatelli (clarinetto). L’albero si sentiva solo e triste. Ma ecco che arrivano un cane, un uccellino, una coccinella... | Ore 16.30 | Auditorium Biblioteca | Ingresso: 7 € (gratis under 1 anno)

Info e prenotazioni: www.delleali.it | Piccino Picciò. Rassegna di teatro per piccoli

NATALE IN PIAZZA - Sabato 17 dicembre

A cura del Piccolo Coro La Goccia

Ore 10-18: Stand del coro | Ore 15.30-16.30: Spettacolo canoro

Nel pomeriggio Babbo natale con la sua leggendaria slitta per le foto con i bambini

Piazza Roma | Info: www.piccolocorolagoccia.it – 3515421986

LABORATORI DI NATALE... CON IL LEGNO E NON SOLO - Sabato 17 dicembre

A cura di Pro loco Vimercate. Piccoli lavoretti con il traforo per ritagliare figure a tema natalizio

Ore 10-16 | Piazza Roma | Per bambini | Partecipazione libera | prolocovimercate.it - 3925343944

TESORI SOTTO L'ALBERO - Sabato 17 dicembre e Giovedì 5 gennaio

A cura di Art-U Associazione culturale. Caccia all'indizio tra i monumenti principali del centro storico di Vimercate. Traccia dopo traccia fino alla scoperta di un “tesoro” natalizio. Speciale per famiglie con bambini, ma aperto a tutti | Ore 14.30 | Ritrovo in piazzale Marconi | Partecipazione gratuita con prenotazione

obbligatoria: 3317063429 - prenotazioni@artuassociazione.org

CONCERTO DI NATALE - Sabato 17 dicembre

Concerto della Banda Giovanile e del Civico Corpo Musicale di Vimercate. Dirigono il M° Michele Fioroni e il M° Direttore Umberto Valesini. Presenta Domenico Pugliares | Ore 21 | TeatrOreno

Ingresso libero e gratuito | Info: 0396081565 - www.bandavimercate.it

IL CANTO DI NATALE - Sabato 17 dicembre

A cura dell’Ass. Hesperia. Lasciateci le ali. Spettacolo teatrale tratto dal racconto di Charles Dickens. Per tutte le età | Ore 21 | Auditorium Biblioteca

Ingresso gratuito con prenotazione: hesperia.lasciatecileali@gmail.com

CHRISTMAS CHEERS - Domenica 18 dicembre

A cura dell’Associazione Sbaraglio. Auguri di Natale in musica a cura dei cantanti della scuola di musica |

Ore 18 | La Locomotiva, piazzale Marconi 7 | Ingresso libero | Info: www.sbaraglio.it – 3314978238

IRISH CHRISTMAS NIGHT - Giovedì 22 dicembre

A cura di Fahrenheit451 Amici della Biblioteca di Vimercate. Concerto di Natale tra carols e modernità nelle tradizioni dei paesi celtici. Con Ensemble Sangineto (arpa celtica, salterio ad arco, chitarra, bouzouki e voci)

| Ore 21 | Auditorium Biblioteca | Ingresso libero con prenotazione: 0396659281

PIVA DI NATALE - Sabato 24 dicembre

Carole e brani natalizi suonati per le vie del centro storico con il Civico Corpo Musicale di Vimercate | Ore 15

| Centro storico Vimercate | Info: 0396081565 - www.bandavimercate.it

IL BOEUF DELLA BEFANA - Venerdì 6 gennaio

A cura del Teatro dell'Equinozio. Happening e jam session con musiche della tradizione e balli popolari. Nel giardino allestimento della grande Befana volante | Dalle ore 16 alle 23

Auditorium Biblioteca | Ingresso libero | Info: associazione@teatro-equinozio.com

A CHRISTMAS CIRCLE - Sabato 7 gennaio

A cura di The Singers' Choir. Laboratorio ritmico musicale per tutti da 0 a 99 anni. La musica che si ripete, si canta e si suona con il corpo come momento di partecipazione e crescita. Con Stefano Baroni (facilitatore di Body Music e Drum Circle) | Ore 15.30 | Auditorium Biblioteca | Ingresso gratuito con prenotazione:

thesingerschoir2019@gmail.com – 3336644612 - 3355901108

VOGLIA DI VOLARE- Domenica 8 gennaio

A cura di Ass. culturale ArteVOX Produzioni. Laboratorio artistico con Rossana Maggi per bimbi 4-9 anni. Prosegue il progetto di opera partecipata IN VOLO: i bambini decoreranno le piccole sculture di uccelli e, in più, verranno registrate le loro voci sui temi del volo, della libertà e dell’arte, in pieno spirito natalizio

Ore 10 (durata 120’) | Cohousing La Corte dei Girasoli, via Fiume 4

Ingresso libero | Info e prenotazioni: 3664176852 - involo@artevoxteatro.it

Altre Iniziative a Vimercate e nelle frazioni

Lions Club Vimercate, Arcore e Monza

CHRISTMAS SHOW - Sabato 3 dicembre

Concerto con The Monday Gospel. Diretto dal M° Tiziano Cogliati

Ore 21 | Santuario Beata Vergine del Rosario | Al termine offerta responsabile per restauri chiesa di via S.

Marta 20 | Info: eventi.lionsvimercate@gmail.com – 3384143511 (WhatsApp)

Domenica 4 dicembre

Centro Il Melograno

CHE SORPRES’ART

Laboratorio creativo esperienziale con sorprese e magia per bambini dai 5 ai 10 anni

Ore 16 | Via Moneta | Costo: 20 € a bambino (15 € per fratelli/amici)

Prenotazione: etaevolutiva@centroilmelograno.it

Domenica 4 dicembre

TeatrOreno | Ogni favola è un gioco. Rassegna di teatro per bambini e famiglie

SPAVENTA PANETTIERI

Spettacolo con il Collettivo Clown. Tout public dai 3 anni. Due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare dall’impasto del pane scherzi e giochi di ogni sorta | Ore 16.30 | TeatrOreno, via Madonna 14 | Ingresso 8 € | Prenotazioni: teatrorenobambini@gmail.com – 3664176852 | Traduzione dello spettacolo in Linguaggio dei Segni (LIS)

Dal 4 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Parrocchia San Michele, Circolo Culturale Orenese e Oratorio Don Bosco

NATALE ORENESE

Dom 4/12 dalle 14.30: E' GIÀ (QUASI) NATALE. Stand gastronomici, mercatino Solidale, laboratori, spettacoli e giochi | Oratorio Don Bosco

Mer 7/12 ore 16.30: BORIS GODUNOV. In diretta la “prima” dal Teatro alla Scala | TeatrOreno | Ingresso: 10 € | prenotazioni@teatroreno.it

Gio 8/12 ore 16: CONCERTO DI NATALE | Chiesa S. Michele

Gio 8/12 ore 17.30: ACCENSIONE ALBERO E BENEDIZIONE PRESEPE | Piazza S. Michele

Dom 11/12 ore 10-18: SAGRA DI NATALE. Mercatino di Natale, vendita polenta e cotechino, cori

animazione per bambini e arrivo Babbo Natale | Piazza S. Michele

Sab 17/12: CELEBRITY NATIVITÀ. Mostra presso Spazio Sorgente

Dom 18/12 ore 16: PRESEPE VIVENTE con partenza dal Convento dei Frati

Sab 24/12: AUGURI IN PIAZZA SAN MICHELE. Al termine Messa delle 24 panettone e vin brulè

Sab 31/12: FESTEGGIAMO L'ARRIVO DEL NUOVO ANNO | Oratorio Don Bosco

Ven 6/01 ore 10: ARRIVANO I RE MAGI A ORENO | Oratorio Don Bosco

Dal 7 al 10 dicembre

Biblioteca civica

WORLD KAMISHIBAI WEEK

Letture animate e laboratori a cura di Lisa Villa (Artebambini). Programma:

Mer 7 ore 16.30: KAMISHIBAI LA VALIGIA DEI RACCONTI (bimbi 3-5 anni)

Sab 10 ore 10: KAMICUCÙ (bimbi 3-5 anni)

Sab 10 ore 16: IL SOGNO DI MARC (bimbi 6-10 anni)

Sala Ragazzi | Ingresso gratis con prenotazione: 0396659281 biblioteca.vimercate@cubinrete.it

Mercoledì 7 dicembre

BENEDIZIONE PRESEPE E ALBERO DI NATALE

Con Don Mirko Bellora. A cura di Pro loco Vimercate | Ore 18.45 | Piazza Roma

Sabato 10 dicembre

CANTIAMO IL NATALE

Concerto con il Coro Popolare Città di Vimercate e il ModusNovi Ensemble di Monza

Ore 20.45 | Santuario BV del Rosario di Vimercate | Ingresso libero e gratuito

10, 11, 17 e 18 dicembre

Associazione adR Amici di Ruginello

ADR NATALE 2022

Casetta con distribuzione di biscotti, cioccolata, salumi e formaggi. Luci e decorazioni

Il 18/12: canti, letture e snow party

Ore 15.30-18.30 | Oratorio di Ruginello, via Diaz 19 | Info: amicidiruginello@gmail.com

Domenica 11 dicembre

Teatro dell'Equinozio con il contributo del Parco Agricolo Nord Est

FESTA DELLA NEVE

Pomeriggio con atmosfere invernali: laboratorio creativi, palle di neve, pattini, slitte...

Per bambini e famiglie | Dalle ore 14.30 | Cohousing La Corte dei Girasoli, via Fiume 4

Ingresso libero | Info: associazione@teatro-equinozio.com

Domenica 18 dicembre

Artebambini Lombardia

PANE, LIBRI E CANDITI

Passeggiata narrativa con il Kamishibai: storie itineranti nel parco alla luce di piccole lanterne, seguendo una bici kamishibai. Per bambini di tutte le età

Ore 15.30 | Parco Gussi | Costo: 7 € coppia bambino+ adulto; 10 € 1 adulto + 2 bambini; 10 € 2 adulti + 1

bambino | Info e prenotazioni: 3394164160 - artebambini.lombardia@gmail.com

Domenica 18 dicembre

Ass. Claudio Colombo per l’oncologia

16° CONCERTO GOSPEL DI NATALE PER L'ONCOLOGIA

Con il Coro IncontroCanto. Diretto dal M° Massimo Mazza

Ore 21 | Santuario Beata Vergine del Rosario | Ingresso gratuito, uscita solidale

Domenica 18 dicembre

Civico Corpo Musicale di Vimercate | Aperitivo in musica

AUGURI DI NATALE

Saggi natalizi degli allievi dei corsi di musica | Ore 11 | Sede CCMV, via G. De Castillia 29

Ingresso libero e gratuito | Info: 0396081565 - www.bandavimercate.it

Giovedì 5 gennaio

Ass. Amico Gatto Odv

STORIA DI EPIFANIO, IL GATTO NERO DELLA BEFANA

Attività per bambini 5-10 anni con laboratori, storie e selfie | Ore 16 e 17 | Biblioteca civica

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: info@amicogatto-onlus.org

5, 6, 7 e 8 gennaio

Caritas Parrocchiale di Vimercate

LA BEFANA VIEN COI LIBRI

Mercatino del libro usato | Piazza Roma | Info: caritas.parr.vim@gmail.com