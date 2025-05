Concorezzo d'Estate: grandi eventi per il 40esimo compleanno

Concorezzo d’Estate raggiunge la sua 40^ edizione e annuncia una lunga serie di belle iniziative in occasone dell'importante anniversario.

La manifestazione estiva nata nel 1986 a Concorezzo con il nome «Giugno Concorezzese» negli anni si è ampliata ed evoluta e ha raggiunto gli alti livelli qualitativi che la rendono oggi, una delle manifestazioni estive più importanti dell’intera provincia di Monza e Brianza.

In programma per l’estate 2025 concerti, color run, cabaret, mostre, sport e serate di enogastronomia. Un programma intenso, frutto del lavoro dell’Ufficio Cultura che ogni anno coordina un calendario di eventi comunale integrato con quello delle associazioni del territorio.

Il risultato è un programma composto da decine di iniziative in grado di far vivere le sere dell’estate da maggio a settembre.

A fare da sfondo alle iniziative, Villa Zoja che con il suo palco all’interno del parco cittadino e l’area feste con la tavola calda gestita da oltre 10 associazioni del territorio, si appresta ad accogliere le migliaia di persone che ogni anno partecipano agli eventi proposti dal Comune di Concorezzo.

Concorezzo d’Estate è nata nel 1986 con il nome di «Giugno Concorezzese». Nel corso degli anni la kermesse si è ingrandita con eventi organizzati nel corso dell’intera estate. Da qui la scelta del cambio di nome: «Concorezzo d’estate». Nel corso delle 40 edizioni sono stati organizzati oltre 2mila eventi tra spettacoli e iniziative che hanno coinvolto non solo Concorezzo ma tutta la Brianza.

Ogni anno sono oltre 15.000 le persone che partecipano alla manifestazione.

Concorezzo d’Estate non si è mai fermata, neanche durante la pandemia. Nel 2020, la valenza sociale e culturale della manifestazione ha spinto l’Amministrazione Comunale a organizzare una serie di eventi in sicurezza per preservare sia la salute sia la necessità di condivisione sociale e culturale.

Tra le migliaia di iniziative organizzate in questi 40 anni, da segnalare, in particolare, il concerto di Enrico Ruggeri e di Gatto Panceri nel 2024.

Dal 1986 si sono avvicendati, alla guida di Concorezzo d’Estate, 8 assessori alla Cultura che hanno coordinato gli Uffici Comunali nella gestione della manifestazione. La direzione artistica è sempre stata interna e questo ha garantito un coinvolgimento diretto delle associazioni del territorio.

«Concorezzo d’Estate nel corso di questi primi 40 anni ha saputo accompagnare una città e un intero territorio in cambiamento- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Grazie ai concerti, alle conferenze, agli spettacoli, ai momenti di sport, alle mostre, al buon cibo, Concorezzo D’estate è diventata per l’intera Brianza un punto fisso e la certezza di poter trascorre del tempo di qualità con amici e parenti partecipando a iniziative di alto livello.

In Brianza questa kermesse è un unicum. La direzione artistica e l’organizzazione è, infatti, completamente comunale. Nulla ha mai fermato la kermesse, nemmeno la pandemia. Certi della valenza culturale e sociale nel 2020 e 2021 abbiamo confermato, infatti, gli appuntamenti lavorando per la loro gestione in sicurezza. Il percorso è tracciato e con grande orgoglio e impegno continueremo a lavorare per rendere Concorezzo d’Estate sempre più solida anche grazie a investimenti e progetti che riguarderanno Villa Zoja».

«Tutte le iniziative culturali dal 1986- ha commentato l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo- prima racchiuse nel “Giugno Concorezzese” e poi nel “Concorezzo d’Estate”, possono a tutti gli effetti essere immaginate come una grande cornice, al cui interno i cittadini, gli artisti, l’amministrazione comunale hanno realizzato e realizzeranno ogni anno un quadro meraviglioso per la nostra Città. Anche quest’anno abbiamo realizzato un programma ricco di eventi che ci accompagnerà da maggio a settembre e che saprà coinvolgerci e regalarci momenti di spensieratezza.

Per celebrare questo grande traguardo l’amministrazione ha scelto di investire importanti risorse economiche.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli Assessori che hanno programmato ogni anno la kermesse estiva e al lodevole lavoro svolto dall’Ufficio Cultura che speriamo si possa concretizzare anche tramite l’aggiudicazione del bando di Regione Lombardia al quale parteciperemo».