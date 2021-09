"Cori in città": le voci corali della città al Parco Trotti di Vimercate

Appuntamento con "Cori in città" sabato 25 settembre a Vimercate. La kermesse è in programma al Parco Trotti in via Vittorio Emanuele II.

"Cori in città": le voci corali della città al Parco Trotti

Sabato 25 settembre, dalle 16 fino a sera, Parco Trotti ospita i cori di Vimercate. "Cori in città" è la kermesse organizzata dalle formazioni corali della città e patrocinata dall'Amministrazione Comunale.

La rassegna ha inizio alle 16 con l'esibizione del Piccolo Coro La Goccia. A seguire saliranno sul palco Sbaraglio & Friends - spettacolo alle ore 17 -, Amici & Voci (alle 18), il Coro Popolare Città di Vimercate (alle 21) e InControCanto, a chiudere la rassegna, alle ore 22.