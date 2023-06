Il primo weekend di luglio è agli sgoccioli e la Brianza, come ogni fine settimana, si prepara ad accogliere una lunga serie di eventi enogastronomici, culturali, di spettacolo, musicali da non perdere. Ecco quindi cosa fare in Brianza l'1 e il 2 luglio

Cosa fare in Brianza nel weekend: gli eventi di sabato 1 e domenica 2 luglio

Come ogni venerdì facciamo il punto sugli appuntamenti di sabato e domenica offrendo così qualche spunto interessante per chi rimane in città e cerca idee e iniziative sul territorio.

Notte bianca a Verano

Partiamo con la Notte Bianca a Verano Brianza. Aperitivi, negozi aperti, musica, ballo, giochi per bambini: sabato 1 luglio sarà una serata piena di divertimento e animazione in centro paese.

L’iniziativa promossa dalla Pro loco veranese e dall’Amministrazione sarà animata da tanti momenti diversi: alle 19.30 è stato organizzato un aperitivo e ci saranno diversi banchetti dove poter prendere da mangiare. Saranno poi allestiti quattro angoli diversi: in via Preda si potrà ridere con il comico di Zelig, Enzo Emanuello, mentre in via Umberto I si svolgerà un cabaret show con Marisa Rampin, la «Divina» cantante e attrice.

Per chi invece si vuole divertire con il canto, bisognerà andare in piazzetta dove ci sarà la rock -pop cover band «Karisma», mentre chi ama ballare dovrà spostarsi in piazzetta Liberazione dove ci sarà Jose music live band, un cantante trombettista che farà scatenare il pubblico.

Nella notte bianca, durante la quale saranno aperte oltre ai bar, gelaterie, anche i negozi, saranno allestiti anche due spazi giochi per i più piccoli: uno in piazza Cesana e uno in via Preda.

Miss Giussano

«Miss Giussano sotto le stelle» scalda i motori per l’edizione 2023, la numero dodici della manifestazione ormai entrata nel cuore di giussanesi e non. L’appuntamento è per sabato 1 luglio, alle ore 21, in Villa Sartirana per vedere chi succederà alla bella Sarah Bernardi, vincitrice dello scorso anno. Tredici le ragazze in gara che si "sfideranno" per conquistare il titolo. L'evento sarà condotto da Davide Colavini, attore, autore e docente di teatro e recitazione. Qui tutte le informazioni.

Eventi a Meda

A Meda domani, sabato 1 luglio, alle 17 in via Vignazzola l'inaugurazione della porzione medese del Bosco delle Querce, un momento atteso da anni dai cittadini, dato che la porzione sevesina è accessibile da tempo dopo il disastro dell'Icmesa del 1976. Sarà presente anche una delegazione di Legambiente che illustrerà la storia di questa parte del Parco. Dopo la cerimonia si svolgerà la cena in bianco in mezzo alla natura, con accompagnamento musicale.

Notte di Sport a Vimercate

Notte di Sport a Vimercate

Domani, sabato 1 luglio 2023 si svolgerà l'ottova edizione di Notte di Sport, la manifestazione multi-sportiva in notturna, organizzata dall'associazione vimercatese MADE Sport, che ogni anno accoglie un numero sempre maggiore di attività sportive (più di 20 quest'anno), oltre a 3 tornei e ad una corsa in notturna, la Brush Run.

Le attività cominceranno nel pomeriggio (ore 16.00) e proseguiranno per tutta la serata, per concludersi a notte inoltrata con le finali e le premiazioni dei vincitori.



Tutte le informazioni sulle discipline, il programma e le iscrizioni le trovate a questo link: A contornare il tutto intrattenimento, musica e street food per godere di una serata all’insegna del divertimento.Tutte le informazioni sulle discipline, il programma e le iscrizioni le trovate a questo link: www.nottedisport.it

Eventi ad Agrate Brianza

Il 2 luglio, si terrà il Fabbrica dei Talenti Showcase, evento di chiusura del progetto Fabbrica dei Talenti, svolto con il contributo della Regione Lombardia. Durante lo showcase, saranno esposti i risultati dei laboratori che hanno coinvolto giovani talenti del territorio agratese in diverse discipline, l’anteprima di una mostra più completa e strutturata che si terrà a metà settembre presso la Cittadella della Cultura.

Inoltre, sarà offerto un laboratorio gratuito di beatmaking con il musicista e DJ Ryan O'Conner. La serata culminerà con esibizioni live di rap e hip hop di artisti locali. L'evento è curato dall'Associazione Onlus Sulè e dall'Associazione Pinamonte grazie al contributo della Regione Lombardia.

A Concorezzo la Cena sotto le Stelle

Torna Occasioni di (P)assaggio, il tradizionale appuntamento che trasforma il centro storico di Concorezzo in un ristorante a cielo aperto. L’iniziativa è organizzata dall’associazione commercianti con il patrocinio del Comune ed è in programma per domani, sabato 1 luglio. A partire dalle 19 in via Libertà le persone potranno cenare o prendere un aperitivo scegliendo tra le specialità preparate dai locali del centro. Per tutta la via saranno posizionati tavoli e panche così da potersi accomodare e degustare in un clima di festa i piatti scelti. L’offerta sarà ampia. I locali che hanno aderito all’evento sono 23 e ognuno preparerà una specialità particolare. Si va dalle specialità brianzole con il risotto alla monzese e la cotoletta, passando per le specialità di altre regioni come gli arrosticini, il maialino sardo, la mozzarella di bufala, la pizza e il panino con il lampredotto, per concludere con gelati e dolci. Il tutto accompagnato da birra e sangria fresca. L’evento prenderà il via alle 19 e proseguirà per tutta la serata. Alle 21 in piazza della Pace è in programma il concerto dei Too Nite Show (band pop, rock, funky e disco). A partire dalle 16 in piazza del Donatore si svolgerà anche la dimostrazione di arti marziali, con momenti di gioco con i partecipanti, a cura dell’associazione sportiva Ronin. A Villasanta cinema e musica Sabato dedicato al cinema a Villasanta con la rassegna "Cinema in Villa" 2023. Si parte proprio domani con un film a ingresso libero offerto dall'Amministrazione Comunale. Appuntamento con la musica invece domenica 2 luglio. Nel cortile di Villa Camperio vanno in scena cori gospel e pop all'aperto. L'ingresso è libero