Cinema, eventi sportivi da non perdere, ma anche sapori di altre regioni da gustare in compagnia e spettacoli con artisti di strada.

Cosa fare in Brianza nel weekend: gli eventi di sabato 22 e domenica 23 luglio

E' un altro fine settimana da non perdere quello in programma nel weekend del 22 e 23 luglio in provincia di Monza e Brianza. Come ogni venerdì il nostro approfondimento passa in rassegna i principali eventi del territorio per guidarvi nella scelta di quello più adatto a voi.

Torna la Monza Power Run

La corsa è in programma il prossimo week end, quello del 22 e 23 luglio, a Villasanta e Monza. Due giornate intense, che vedono la partecipazione di oltre 250 volontari, per mettersi alla prova tra ostacoli impossibili e squadre improbabili di atleti in maschera e appassionati, senza dimenticare la solidarietà. Come ormai da anni il ricavato della manifestazione sarà devoluto ai progetti dell’associazione Lele forever per sostenere i malati di leucemia e la ricerca.

Sabato 22 luglio la partenza sarà da piazza Martiri della Libertà alle 18, con arrivo a fine gara in piazza Europa. Ben 12 chilometri e 20 ostacoli dal centro del paese fino al parco di Monza passando per l’autodromo e ritorno. Il giorno successivo, domenica 23 luglio, il percorso verrà accorciato a 6 chilometri e 10 saranno gli ostacoli da affrontare, con partenza alle 16 della prima delle quattro batterie da piazza Europa.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

(alcune foto di edizioni passate)

Non solo clown nei quartieri della città

Sempre a Monza, fino al 29 luglio, ricordiamo l'esibizione degli artisti di strada nei diversi quartieri della città.

In particolare sabato 22 luglio a partite dalle 21 in piazza Bonatti, quartiere San Donato

One man show - Ale Bellotto

Un giovane illusionista che vanta partecipazioni in diversi programmi televisivi e premi nei più prestigiosi concorsi nazionali ed europei.

Alla ricerca - Alice Macchi

Maki, si ritrova per strada con una missione: cercare la sua vera famiglia. Attraverso peripezie e acrobazie ci riesce, finalmente, con l’aiuto di volontari del pubblico.

«Sere yo Maestro» - Marcel Eso

L’eclettico Marcel accendendo un amplificatore crea il suo palco d’azione e tutto prende forma, i passanti improvvisamente si tramutano in pubblico per assistere ad uno spettacolo di giocoleria, acrobazie ed equilibrismo.

Infine sempre a Monza prosegue fino al 5 novembre 2023 la mostra Banksy. Painting Walls presso l'Orangerie della Villa Reale.

Eventi a Muggiò

Da giovedì 20 a domenica 23 luglio 2023 a Muggiò il Villaggio Pugliese, che ospita quattro giornate dedicate ai sapori della Puglia, tra piatti tipici del tacco d’Italia, birre e vini selezionati, oltre a concerti e animazioni per bambini: l’appuntamento è presso la nuova Area Feste del Parco Superga (via Lodi).

Ogni sera dalle 21.00, grandi concerti di musica dal vivo: si inizia Giovedì con Taranta sotto le Stelle – Briganti in concerto, per poi continuare Venerdì con Sbandau – Caparezza VS Articolo 31 Tribute, Sabato con Radici Nel Cemento – Reggae Night e per concludere Domenica con Vito War DJset – Sound System Night. Ingresso libero e gratuito

Eventi a Correzzana e Velate

Festa de Curesciana sabato 22 e domenica 23. Si comincia sabato alle 18.30 con la consegna del nuovo mezzo alla Protezione civile. Poi sfilata verso l'oratorio dove apre la cucina (serata gnocco fritto) e inizia l'animazione per tutti (gioco salto dell'oca, spettacolo mangiafuoco, musica dal vivo e spaghettata di mezzanotte). Domenica 23 alla mattina la messa e poi dal pomeriggio eventi, animazione e spettacoli.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Villa Scaccabarozzi a Velate si veste a festa per il fine settimana. Merito dell’iniziativa promossa dall’associazione «Atena», che per venerdì e sabato propone un momento di divertimento per tutti, grandi e piccini con musica, buon cibo e divertimento assicurato.

Il sipario sulla manifestazione si apre venerdì 21 con i «Mnzncl», mentre sabato sera sarà la volta di «Morgan Dj Set». Prima degli artisti, dalle 19 alle 20, in programma la babydance per i piccoli amici che parteciperanno insieme alle famiglie. Durante le serate sarà in funzione il servizio bar e cucina che offrirà ai presenti la possibilità di gustare hamburger, salamelle e hot dog.

Spazio però anche alla solidarietà: parte del ricavato verrà infatti devoluto all’associazione «Amici di Laura» che opera proprio sul territorio in favore delle persone bisognose.

Eventi a Busnago e Roncello

Busnago nel weekend in programma la festa patronale di Sant'Anna con tanti appuntamenti interessanti mentre a Roncello sabato e domenica l'appuntamento è con la festa delle Pro Loco di Busnago e Roncello presso l'area feste del Comune di Roncello.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Ronco Briantino

Ronco Briantino è in programma la Festa del donatore organizzata da Avis nel parco della Villa comunale. Tanti eventi nel weekend per sostenere le attività dell'associazione e dei volontari.

Eventi a Desio

A Desio un altro weekend di festa, musica e buon cibo in Villa Tittoni. Si comincia venerdì 21 luglio con UK NIGHT – OASIS TRIBUTE + THE DEMIS. Insomma si fa un "viaggio" nel Regno Unito tra guardie, gin tonic, fish & chips, birre e buona musica. Orari: apertura dalle 19.30 all’1, inizio concerti ore 21.15 Sabato 22 luglio invece è in programma 80s Never Die: non è solo un party, ma una macchina del tempo per rivivere una notte intera a cavallo tra il passato e il futuro, nel decennio della disco, dei videogiochi e dei pattini. A partire dalle 19.30 Infine domenica 23 luglio la seconda edizione del grande festival dedicato allo strumento estivo per eccellenza, mr Ukulele. Per un giorno Parco Tittoni diventa Honolulu, fin dal mattino, in una giornata con workshop per bambini/ragazzi/adulti, concerti, mercatini e tante attività dedicate agli amanti dell'Ukulele.

Eventi a Vimercate

Venerdì 21 luglio a Vimercate alle ore 21.15 in programma " IO CHE ODIO SOLO TE - AND F**K YOU MRS MAISEL" - Stand-up comedy con Corinna Grandi

Breve trama: cosa succede se una donna dichiara pubblicamente di essere una persona orribile? ...e di non esserne affatto turbata? Ma come ci è diventata così? Ma soprattutto: con i punti Karma accumulati riuscirà a prendere la trapunta primaverile che le piaceva tanto?

Special Marzo Donna Tutto l’Anno

Sabato 22 luglio Longless Film Festival 2023 (Info: www. longlessfilmfestival.it)

Supera ogni record la settima edizione del Longless Film Festival: 1975 sono i cortometraggi arrivati da tutto il mondo che la giuria sta selezionando per il gran finale di sabato 22 Luglio 2023 dalle ore 20.00 al MUST, nel Cortile d’onore di Villa Sottocasa, a Vimercate. Una serata gratuita e aperta a tutti in cui saranno proiettati i 6 corti finalisti e verrà premiata la terna vincitrice più alcune menzioni speciali.

Non è tutto: l’evento, organizzato da Aeris Cooperativa Sociale, in collaborazione con il gruppo informale Noctilucae e con il patrocinio del Comune di Vimercate, prevede anche un momento di confronto tra 3 figure importanti della critica cinematografica nazionale: Federico Frusciante (critico cinematografico e youtuber), Alessandro Redaelli (regista, produttore e sceneggiatore) e Jurij Razza (regista, autore di documentari e curatore di progetti a sfondo sociale).

Infine da segnalare, domenica 23 luglio alle ore 21.15 "MI CHIAMO ANDREA, FACCIO FUMETTI" - una Produzione Teatro dell’Argine (BO) con Andrea Santonastaso. Un monologo disegnato, per parlare di un talento immenso e della resa di fronte alle sentenze perentorie del destino.

Eventi a Ceriano Laghetto

Sabato 22 luglio è in programma la “Ceriano blu night”, serata dedicata a conoscere gli operatori del soccorso con la presenza di equipaggi e mezzi speciali di diverse Forze dell’ordine, associazioni di volontariato, squadre di pronto intervento.

Ci sarà la musica con dj set di C8&Campastyle, l’animazione per i bambini, la presenza delle majorettes per una serata coinvolgente, dalle 18 alle 23.

Eventi a Seregno

Due appuntamenti con il cinema a Seregno nel fine settimana: questa sera, venerdì 21 luglio, in programma "EMPIRE OF LIGHT" di Sam Menders. Mentre domani, sabato 22 luglio, il calendario prevede "SPIDER MAN – ACROSS THE SPIDER" di Joaquim Dos Santos

Dove: Parco Madonna della Campagna – inizio proiezioni ore 21.30

Ingresso adulti 5 euro, mentre Under 18 e Over 65 ingresso 4 euro.

Eventi a Carate Brianza

Infine il prossimo appuntamento di “E… state a Carate” 2023 è proprio questo fine settimana, dal 21 al 23 luglio, con eventi dedicati alla musica e alla danza per ogni età e servizio bar e cucina dalle ore 18.00. Nella locandina il programma completo:

Eventi a Cesano Maderno

Prosegue la rassegna "Suonimobili", il festival musicale a cura di Musicamorfosi, sbarcato a Cesano Maderno lo scorso 6 luglio con eventi di livello internazionale.

Domenica 23 luglio alle ore 21.30 in programma “GOSPEL TIMES / BLACK SPIRITUALS - Cimitero

Di seguito il programma completo della rassegna

(In copertina una immagine d'archivio della Monza Power Run - edizione 2015)

Se volete fare un giro fuori zona, invece, cliccate qui per tutti gli eventi di sabato 22 e domenica 23 luglio 2023 in Lombardia.